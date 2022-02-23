***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
23.02.2022 11:18
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Açıklama
Şirketimizin 2021 yılı 4. çeyrek Finansal Sonuçları 02.03.2022 Çarşamba günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2021 31/12/2021 02/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003673
BIST
11:542.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 19,49
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
11:5413,8068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0043
|Açılış
|: 13,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
11:5415,6816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0380
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
11:54840,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -3,63
|Açılış
|: 840,05
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler11:52
|HUNER
|2,42
|8.170.690
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|115.921.092
|% 9,91
|
|KERVN
|0,71
|140.691
|% 9,23
|
|KLGYO
|1,03
|19.151.347
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|30,68
|1.873.278.705
|% 8,03
|
|KRDMD
|12,07
|1.527.686.087
|% 4,41
|
|THYAO
|28,94
|855.444.886
|% 0,21
|
|SISE
|13,13
|267.826.116
|% 1,23
|
|PETKM
|8,19
|257.785.704
|% 0,99
|
|ODAS
|1,42
|206.336.897
|% 4,41
|
|KRDMD
|12,07
|1.527.686.087
|% 4,41
|
|EREGL
|30,68
|1.873.278.705
|% 8,03
|
|YKBNK
|3,99
|224.849.093
|% 0,00
|
|KARSN
|4,21
|221.712.462
|% 1,69
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7992
|13,8072
|% 0,03
|
|Euro
|15,6589
|15,6783
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,7317
|18,8256
|% 0,20
|
|Frank
|14,9219
|15,0118
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6662
|3,6846
|% -0,06
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-8,03
|
|Altın Gr.
|842
|842
|-1,76
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.735
|119,00
|
|Tam
|5.626
|5.768
|127,04
|
|Yarım
|2.719
|2.790
|61,45
|
|Çeyrek
|1.364
|1.395
|30,73
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|-0,01
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|0,03
|
Seans Raporu
11:52
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12:07DERHL
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