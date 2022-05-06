***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
06.05.2022 12:15
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Açıklama
Şirketimizin 2022 yılı 1. çeyrek Finansal Sonuçları 10.05.2022 Salı günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 10/05/2022
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027155
BIST
14:022.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -8,35
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.467
En Düşük
2.442
14:0214,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0873
|Açılış
|: 14,9680
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8920
|
15,1201
En Düşük
14,8503
14:0215,8337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1216
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7050
|
15,8502
En Düşük
15,6090
14:02905,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 8,94
|Açılış
|: 905,64
|
|Önceki Kapanış
|: 896,71
|
912,46
En Düşük
892,43
BIST En Aktif Hisseler14:00
|ALKA
|35,02
|50.915.973
|% 9,99
|
|IMASM
|19,96
|15.316.246
|% 9,97
|
|TIRE
|16,98
|85.525.076
|% 9,97
|
|UFUK
|37,94
|2.388.132
|% 9,97
|
|DYOBY
|12,30
|73.316.682
|% 9,92
|
|PETUN
|24,34
|49.311.633
|% -8,43
|
|TSPOR
|4,83
|116.921.543
|% -7,29
|
|ODAS
|2,48
|394.310.222
|% -6,77
|
|SUMAS
|70,10
|448.968
|% -6,53
|
|KENT
|190,00
|546.584
|% -4,95
|
|SISE
|19,55
|3.643.216.102
|% 3,93
|
|THYAO
|42,36
|1.885.902.951
|% -0,75
|
|KOZAL
|185,40
|1.033.165.887
|% 4,33
|
|TUPRS
|250,00
|971.549.047
|% 1,92
|
|KOZAA
|34,02
|756.649.889
|% 4,68
|
|SISE
|19,55
|3.643.216.102
|% 3,93
|
|ODAS
|2,48
|394.310.222
|% -6,77
|
|YKBNK
|4,85
|625.532.628
|% 0,21
|
|EKGYO
|2,67
|285.894.343
|% -1,48
|
|AKBNK
|8,68
|679.626.669
|% -1,14
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9432
|14,9488
|% 0,59
|
|Euro
|15,8249
|15,8388
|% 0,81
|
|Sterlin
|18,4282
|18,5206
|% 0,69
|
|Frank
|15,1359
|15,2271
|% 0,76
|
|Riyal
|3,9719
|3,9918
|% 0,59
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|7,64
|
|Altın Gr.
|904
|905
|7,96
|
|Cumhuriyet
|6.073
|6.165
|11,00
|
|Tam
|6.043
|6.197
|20,11
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|9,73
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,50
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,46
|