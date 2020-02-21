***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.02.2020 15:26
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 21.02.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 23.01.2020
Genel Kurul Tarihi 21.02.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.02.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri kapsamında, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ihracın hükümleriyle şartlarını saptamak ve ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi hususlarında, Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesinin karara bağlanması,
3 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 5 General Meeting Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7 Proxy Statement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 Invitation to General Assembly.pdf - İlan Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.02.2020 tarihinde (bugün) Esentepe Mahallesi, Deniz Feneri Sok., No:4 Ümraniye/İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul'da,
Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri (Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği) kapsamında, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ihracın hükümleriyle şartlarını saptamak ve ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi hususlarında, Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesi onaylanmıştır.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 AGHOL_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820828
BIST