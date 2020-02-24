***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescil Edilmesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 23.01.2020Genel Kurul Tarihi 21.02.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.02.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri kapsamında, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ihracın hükümleriyle şartlarını saptamak ve ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi hususlarında, Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesinin karara bağlanması,3 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Olağanüstü Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 5 General Meeting Agenda.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 7 Proxy Statement.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 8 Invitation to General Assembly.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21.02.2020 tarihinde (bugün) Esentepe Mahallesi, Deniz Feneri Sok., No:4 Ümraniye/İstanbul adresinde saat 10:00'da yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Olağanüstü Genel Kurul'da,Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri (Sermaye Piyasası Kanunu, VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği) kapsamında, borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ihracın hükümleriyle şartlarını saptamak ve ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi hususlarında, Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesi onaylanmıştır.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? HayırTescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 AGHOL_Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821160BIST