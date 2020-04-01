***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2020 20:22
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 01.04.2020
Genel Kurul Tarihi 30.04.2020
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.04.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Yönetim Kurulunca 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi
7 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti
8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Ek-1'de yer alan tadil tasarısı ile Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Menkul Kıymet ve Diğer Borçlanma Araçları İhracı" başlıklı 27. maddenin eklenmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi,
14 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Olağan Genel Kurul Toplantı Davet İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Proxy Statement 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 Ordinary General Meeting Agenda 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2020 yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 2019 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, " Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı "sının aşağıdaki gündemle, 30.04.2020 Perşembe günü saat 14:00'de " Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 34776 Ümraniye/İstanbul " adresinde ilanlı olarak yapılmasına, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşmemiz ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen 2019 yılına ait TMS/TFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58, Buyaka E Blok Kat:20 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL" adresinde ve www.anadolugrubu.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834020
BIST