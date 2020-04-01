***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 01.04.2020Genel Kurul Tarihi 30.04.2020Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.04.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No: 4, Ümraniye, 34776 İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Yönetim Kurulunca 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2019 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi7 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti8 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Ek-1'de yer alan tadil tasarısı ile Şirket Esas Sözleşmesi'ne "Menkul Kıymet ve Diğer Borçlanma Araçları İhracı" başlıklı 27. maddenin eklenmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2019 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2019 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEK: 2 Olağan Genel Kurul Toplantı Davet İlanı.pdf - İlan MetniEK: 3 Vekaletname Örneği.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Proxy Statement 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 6 Ordinary General Meeting Agenda 2020.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 7 Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 8 General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 01.04.2020 yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 2019 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, " Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantı "sının aşağıdaki gündemle, 30.04.2020 Perşembe günü saat 14:00'de " Esenkent Mahallesi, Deniz Feneri Sokak, No:4 34776 Ümraniye/İstanbul " adresinde ilanlı olarak yapılmasına, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Ana Sözleşmemiz ve diğer ilgili mevzuatlar uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine karar verilmiştir.Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca düzenlenen 2019 yılına ait TMS/TFRS Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi, No:58, Buyaka E Blok Kat:20 Tepeüstü Ümraniye/İSTANBUL" adresinde ve www.anadolugrubu.com.tr adresli internet sitemizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834020BIST