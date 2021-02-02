***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 02.02.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 07.01.2021Genel Kurul Tarihi 02.02.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.02.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ BALKAN CADDESİ BUYAKA E BLOK NO:58 TEPEÜSTÜ ÜMRANİYEGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onaylanması, reddi veya değiştirilerek kabulü,3 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AGHOL Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan MetniEK: 2 AGHOL GAM Invitation and Proxy.pdf - İlan MetniEK: 3 AGHOL Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 AGHOL General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.02.2021 tarihinde (bugün) Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde saat 14:00'de yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.Olağanüstü Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi olan ve tamamı geçmiş yıl karlarından (31.12.2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan ayrılan olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 12,32 oranında, 30.000.000 TL. kâr payı dağıtılması kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AGHOL_TUTANAK.pdf - TutanakEK: 2 AGHOL Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906974BIST