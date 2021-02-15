***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2021 18:18
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul Kararlarının Tescil Edilmesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 07.01.2021
Genel Kurul Tarihi 02.02.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.02.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ BALKAN CADDESİ BUYAKA E BLOK NO:58 TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılması hakkındaki teklifinin görüşülmesi, onaylanması, reddi veya değiştirilerek kabulü,
3 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 AGHOL Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 AGHOL GAM Invitation and Proxy.pdf - İlan Metni
EK: 3 AGHOL Genel Kurul Bilgilendirme Dokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 AGHOL General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.02.2021 tarihinde (bugün) Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul adresinde saat 14:00'de yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul'da, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi olan ve tamamı geçmiş yıl karlarından (31.12.2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan ayrılan olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 12,32 oranında, 30.000.000 TL. kâr payı dağıtılması kabul edilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Hayır
Tescil Edilmeme Nedeni Genel kurul kararları arasında tescil edilecek bir madde bulunmadığından, genel kurul tescil edilmemiştir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 AGHOL_TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 AGHOL Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909711
BIST