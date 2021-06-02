***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 29.04.2021Genel Kurul Tarihi 27.05.2021Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ BALKAN CADDESİ BUYAKA E BLOK NO:58 KAT:1 TEPEÜSTÜ ÜMRANİYEGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - Yönetim Kurulunca 2020 faaliyet yılına ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,3 - 01 Ocak – 31 Aralık 2020 Hesap Dönemi'ne ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2020 Hesap Dönemi'ne ilişkin Konsolide Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi6 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişikliklerin onaylanması,7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, dağıtılacak kar payı oranının belirlenmesi8 - Yeni Yönetim Kurulu üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği bağımsız yönetim kurulu üye seçimi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nca yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılında yapılan bağışlar hakkında ortakların bilgilendirilmesi11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2020 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek 1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında izin verilmesi,14 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AGHOL Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 AGHOL General Assembly Information Document.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 AGHOL Invitation to AGM.pdf - İlan MetniEK: 4 AGHOL Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2020 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mayıs 2021 tarihinde (bugün) "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 Tepeüstü Ümraniye İstanbul" adresinde saat 14.00'de yapılmış olup Hazirun Cetveli, Toplantı Tutanağı www.anadolugrubu.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.Şirketimizin bugün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda• Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporları ile 2020 yılı Finansal Tabloları görüşülmüş ve onaylanmıştır.• Şirketin 2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulunca seçilen Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Karaca, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.• 2020 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi üzerinden %16,42 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 0,1642478 TL (net 0,1396106 TL) kar payı olmak üzere 40.000.000 TL tutarında kârın nakit olarak 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ödenmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.• Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimini de temin etmek üzere TUNCAY ÖZİLHAN, KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI, TALİP ALTUĞ AKSOY, TUĞBAN İZZET AKSOY, EFE YAZICI, TEVFİK BİLGİN, RECEP YILMAZ ARGÜDEN, RASİH ENGİN AKÇAKOCA, UĞUR BAYAR (Bağımsız Üye), ALİ GALİP YORGANCIOĞLU (Bağımsız Üye), MEHMET ERCAN KUMCU ve İZZET KARACA'nın (Bağımsız Üye) bir yıl süre ile seçilmesine karar verilmiştir.• 2021 yılı mali tablo ve raporlarının denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimi onaylanmıştır.• Şirketin 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar ile Şirket tarafından 3.kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.06.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AGHOL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 27.05.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939693BIST