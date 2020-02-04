***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. ("McDonald's", "Anadolu Restoran") sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerinin Birlesik Holding Limited ("Alıcı") şirketine satışının yapılması ile ilgili resmi ve kurumsal açıklamalarımıza rağmen, bir kısım internet ve sosyal medya platformlarında bu işlem ile ilgili olarak Alıcı'nın kimliği, satış bedeli ve satış nedenine dair, bilgiye dayanmayan, spekülatif ve gerçeklerle ilgisiz bir kısım haber ve paylaşımlar yapıldığı görülerek işbu açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ("Anadolu Grubu") olarak faaliyetlerimizde stratejik opsiyonları devamlı değerlendiren bakış açısıyla verimli ve etkin bir portföy yönetimi anlayışı çerçevesinde portföyümüzdeki varlıkların en verimli şekilde değerlendirilmesine yönelik planlar yürütmekteyiz.Bu kapsamda, konu ile ilgili 06.05.2019 tarihli ilk özel durum açıklamamızın devamı olarak, 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamız ile Anadolu Restoran sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerinin Alıcı'ya satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi imzalandığı ve 31.01.2020 tarihli ek özel durum açıklamamız ile de hisse devir sözleşmesinde Alıcı taraf olarak belirtilen Birlesik Holding Limited'in, McDonald's Corporation'ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda'da (Türkiye'de McDonald's franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirket olduğu ve bu Alıcı ile yapılan devir işleminin McDonald's Corporation tarafından onaylandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirilmiştir.Mevzuat gereği Anadolu Grubu tarafından Alıcı'nın kimliği, satış bedeli ve satış nedeni hakkında bilgiler Sermaye Piyasası Kurumu'na Alıcı tarafından ise, Rekabet Kurumu'na yine Alıcı'nın kimliği, taraflar arasındaki hisse devir sözleşmesi ve gerekli diğer bilgiler sunulmuştur. Bununla birlikte resmi kurum ve kuruluşların işlemle ilgili incelemeleri devam ettiğinden ve tarafı olduğumuz hisse devir sözleşmesinin hükümleri çerçevesinde, satıcı taraf sıfatıyla Anadolu Grubu olarak bu aşamada daha detaylı bilgiler verilememektedir. Yine 30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz hisse devir sözleşmesine konu satış bedeli, bu tip işlemlerde genel kabul görmüş değerleme yöntemleri çerçevesinde hesaplanan adil piyasa değeri seviyesinde olmak üzere, taraflar arasında karşılıklı müzakere yoluyla belirlenmiştir.Bir kısım internet ve sosyal medya platformlarında bu işlem ile ilgili olarak Alıcı'nın kimliği, satış bedeli ve satış nedenine dair bilgiye dayanmayan, spekülatif ve gerçeklerle ilgisiz bir kısım haber ve paylaşımların aksine Alıcı, Anadolu Grubu ile bağlantısız, tamamen yabancı yatırımcı statüsünde, Anadolu Grubu dışı bir şirket olup nihai hissedarları da Anadolu Grubu çalışanları, hissedarları veya üst düzey yöneticileri değildir.Köklü ve saygın bir geçmişe sahip olan Anadolu Grubu'nun yukarıda belirtilen haber ve paylaşımlarda iddia edilen türden iş ve işlemlerin içinde yer alması mümkün olmayıp, bu nitelikte haber ve paylaşım yapanlara karşı gerekli hukuki yollara başvurulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816887BIST