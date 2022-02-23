***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2021-31.12.2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİMali Tablonun Verilme Nedeni2021 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİMali Tablonun Verilme Tarihi23/02/2022AçıklamalarGeçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait gelir tablomuz ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003816BIST