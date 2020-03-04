***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)1.216.897 -1.103.479DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar81.070 90.093Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.538 -4.604Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar15 -290Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları127.032 120.597Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-23.439 -25.610Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-23.439 -25.610Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.107.777 1.825.286Yabancı Para Çevrim Farkları2.861.335 2.854.274Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-272.967 202.260Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)33 -632.700 -1.520.855Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar7.180 6.770Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler144.929 282.837Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri144.929 282.837DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.188.847 1.915.379TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.405.744 811.900Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.408.922 1.675.692Ana Ortaklık Payları996.822 -863.792Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.927.687 5.282.990Finansal Yatırımlar6 415.871 40.361Ticari Alacaklar3.316.004 3.030.005İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32.1 18.960 273.929İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 3.297.044 2.756.076Diğer Alacaklar201.541 139.535İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32.1 5.594 20.595İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.1 195.947 118.940Türev Araçlar34.2 42.109 102.996Stoklar10 5.698.025 3.131.137Peşin Ödenmiş Giderler19.1 761.533 568.852Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30.1 254.546 189.152Diğer Dönen Varlıklar20 862.388 1.003.980ARA TOPLAM20.479.704 13.489.008TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.479.704 13.489.008DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 4.787 367Ticari Alacaklar1.619 1.437İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.1 1.619 1.437Diğer Alacaklar69.784 56.768İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar32.1 5.766 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9.2 64.018 56.768Türev Araçlar34.2 6.591 83.181Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 74.150 1.974.950Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 324.069 296.443Maddi Duran Varlıklar13 16.543.585 11.738.915Kullanım Hakkı Varlıkları14 3.694.386 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar23.723.444 17.097.457Şerefiye15.2 6.934.409 2.607.085Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.1 16.789.035 14.490.372Peşin Ödenmiş Giderler19.2 417.132 425.205Ertelenmiş Vergi Varlığı30.2 1.087.895 956.514Diğer Duran Varlıklar20 704.562 1.337.512TOPLAM DURAN VARLIKLAR46.652.004 33.968.749TOPLAM VARLIKLAR67.131.708 47.457.757KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 3.335.175 3.184.503Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.801.957 3.756.799İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.801.957 3.756.799Banka Kredileri3.270.718 3.643.106Kiralama İşlemlerinden Borçlar531.239 113.693Ticari Borçlar11.478.318 4.161.193İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32.2 2.258 7.347İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 11.476.060 4.153.846Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.1 258.990 114.858Diğer Borçlar1.579.969 1.515.495İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.3 1.579.969 1.515.495Türev Araçlar34.2 15.163 41.037Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.1 264.964 478.774Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30.1 31.172 18.036Kısa Vadeli Karşılıklar474.729 242.932Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.2 291.061 130.899Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17.3 183.668 112.033Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20.3 221.070 100.466ARA TOPLAM21.461.507 13.614.093TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.461.507 13.614.093UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 17.502.439 8.712.404İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.502.439 8.712.404Banka Kredileri13.982.755 8.549.418Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.519.684 162.986Ticari Borçlar10.864 44.207İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8.2 10.864 44.207Diğer Borçlar487.737 392.368İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9.3 487.737 392.368Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler11 4.750 54.073Türev Araçlar34.2 41.329 3.356Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)21.2 18.051 30.227Uzun Vadeli Karşılıklar454.726 192.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.2 454.726 192.358Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30.2 3.187.488 2.748.763Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20.4 229.424 206.375TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.936.808 12.384.131TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER43.398.315 25.998.224ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.078.113 5.046.447Ödenmiş Sermaye22 243.535 243.535Sermaye Düzeltme Farkları65.771 65.771Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.057.708 1.200.135Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7.145 -7.145Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu2.916 2.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)165.308 73.528Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)165.308 73.528Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-27.843 -20.538Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)193.151 94.066Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.619.774 1.258.501Yabancı Para Çevrim Farkları2.483.140 1.789.278Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-863.366 -530.777Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 615.970 909.511Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 1.770.507 2.467.846Net Dönem Karı veya Zararı543.769 -1.168.151Kontrol Gücü Olmayan Paylar17.655.280 16.413.086TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.733.393 21.459.533TOPLAM KAYNAKLAR67.131.708 47.457.757Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 45.240.423 23.981.255Satışların Maliyeti23 -31.480.012 -16.299.895TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.760.411 7.681.360BRÜT KAR (ZARAR)13.760.411 7.681.360Genel Yönetim Giderleri24 -2.236.506 -1.803.351Pazarlama Giderleri24 -8.379.520 -4.213.934Araştırma ve Geliştirme Giderleri-4.789 -4.481Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26.1 1.091.396 695.410Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26.2 -1.306.890 -636.307Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 -375.738 -515.224ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.548.364 1.203.473Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27.1 2.298.330 292.174Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27.2 -405.809 -184.101FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.440.885 1.311.546Finansman Gelirleri28 1.464.963 3.584.519Finansman Giderleri29 -4.180.189 -5.712.373SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.725.659 -816.308Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-508.762 -287.171Dönem Vergi (Gideri) Geliri30.3 -455.738 -272.509Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30.3 -53.024 -14.662SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.216.897 -1.103.479DÖNEM KARI (ZARARI)1.216.897 -1.103.479Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar673.128 64.672Ana Ortaklık Payları543.769 -1.168.151Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 31 2,23000000 -4,80000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.156.962 3.922.791Dönem Karı (Zararı)1.216.897 -1.103.479Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.059.163 4.683.441Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13,14,15,20,25 2.489.832 1.663.225Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler197.243 173.520Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.1 34.851 32.584Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 55.100 9.445Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13, 27.2 36.147 27.597Şerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili Düzeltmeler15, 27.2 3.369 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15, 27.2 67.776 103.894Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler190.061 143.738Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler171.386 93.020Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.3 17.818 10.433Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler857 40.285Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.060.042 903.459Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler263.132 1.376.165Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler48.594 16.347Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler48.594 16.347Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 375.738 515.224Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30.3 508.762 287.171Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-284.586 -82.281Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27.1, 27.2 -284.586 -82.281Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.789.655 -313.127İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.836.167 644.994Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)2.039 12.172Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-177.371 -498.296Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.108 -58.947Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-134.244 -677.357Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.325.611 996.209Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77.864 538.307Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-225.986 4.135İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler967.146 328.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.004.835 328.644Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-37.689 127Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.112.227 4.224.956Ödenen Faiz26.2 -524.994 0Alınan Faiz26.1 175.851 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-93.657 -69.512Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-16.029 -28.593Vergi İadeleri (Ödemeleri)-496.436 -204.060YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI154.075 -1.439.026İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-211.268 -135.819Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri59.901 53.314Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri866.821 202.475Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.257.119 -1.765.134Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.695.740 206.138FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.753.504 -5.161.631Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.066 46.196Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 10.835.833 11.541.989Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -11.922.669 -15.338.351Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-851.205 0Türev Araçlardan Nakit Girişleri-37.463 -224.588Ödenen Temettüler-355.258 -308.602Ödenen Faiz-1.774.634 -1.215.269Alınan Faiz347.826 336.994YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.557.533 -2.677.866Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi82.221 2.157.432NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.639.754 -520.434DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.269.086 5.789.520DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.908.840 5.269.086Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.319.349 -7.145 8.728 -16.875 0 1.032.160 12.385 909.511 2.244.351 -130.050 5.681.720 11.584.070 17.265.790Transferler-10.767 -119.283 130.050Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.663 94.066 757.118 -543.162 -1.168.151 -863.792 1.675.692 811.900Dönem Karı (Zararı)-1.168.151 -1.168.151 64.672 -1.103.479Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.663 94.066 757.118 -543.162 304.359 1.611.020 1.915.379Sermaye Arttırımı46.196 46.196Kar Payları-108.447 83.447 -25.000 -283.602 -308.602Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması3.903.478 3.903.478Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış3 252.590 252.590 -490.117 -237.527Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler6.741 6.741 5.421 12.162Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-5.812 -5.812 -28.052 -33.864Dönem Sonu Bakiyeler2 243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.278 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.447 16.413.086 21.459.533Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.278 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.447 16.413.086 21.459.533Transferler-12.919 -293.541 -861.691 1.168.151Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-7.305 99.085 693.862 -332.589 543.769 996.822 2.408.922 3.405.744Dönem Karı (Zararı)543.769 543.769 673.128 1.216.897Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-7.305 99.085 693.862 -332.589 453.053 1.735.794 2.188.847Sermaye Arttırımı4.066 4.066Kar Payları-129.508 104.508 -25.000 -330.258 -355.258Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.887 -1.887Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler59.844 59.844 -4.208 55.636Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-834.441 -834.441Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.770.507 543.769 6.078.113 17.655.280 23.733.393http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824441BIST