***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-715.288 -667.533DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-13.809 19.968Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.391 -1.081Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -2Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-15.251 26.712Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.833 -5.661Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.833 -5.661Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.786.102 1.616.965Yabancı Para Çevrim Farkları-1.527.267 1.898.353Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)260.725 -10.358Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -547.561 -360.589Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 10.053Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler28.001 79.506Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28.001 79.506DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.799.911 1.636.933TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.515.199 969.400Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-1.564.395 956.629Ana Ortaklık Payları-950.804 12.771Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 8.731.458 8.927.687Finansal Yatırımlar731.949 415.871Ticari Alacaklar3.552.514 3.316.004İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 23.574 18.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.528.940 3.297.044Diğer Alacaklar212.235 201.541İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 2.984 5.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar209.251 195.947Türev Araçlar24.2 306.993 42.109Stoklar6 6.278.729 5.698.025Peşin Ödenmiş Giderler873.690 761.533Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.1 265.395 254.546Diğer Dönen Varlıklar12.1 853.611 862.388ARA TOPLAM21.806.574 20.479.704Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21 5.995 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR21.812.569 20.479.704DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.784 4.787Ticari Alacaklar1.493 1.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.493 1.619Diğer Alacaklar95.034 69.784İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 27.745 5.766İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar67.289 64.018Türev Araçlar24.2 66.259 6.591Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 143.260 74.150Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller302.437 324.069Maddi Duran Varlıklar9 15.830.941 16.543.585Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.586.593 3.694.386Maddi Olmayan Duran Varlıklar22.297.781 23.723.444Şerefiye11.2 6.493.414 6.934.409Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.1 15.804.367 16.789.035Peşin Ödenmiş Giderler511.889 417.132Ertelenmiş Vergi Varlığı20.2 1.232.474 1.087.895Diğer Duran Varlıklar12.2 626.674 704.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR44.699.619 46.652.004TOPLAM VARLIKLAR66.512.188 67.131.708KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.326.217 3.335.175Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.041.197 3.801.957İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.041.197 3.801.957Banka Kredileri2.501.279 3.270.718Kiralama İşlemlerinden Borçlar539.918 531.239Ticari Borçlar11.615.405 11.478.318İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.2 105.468 2.258İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar11.509.937 11.476.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar257.160 258.990Diğer Borçlar1.554.374 1.579.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.554.374 1.579.969Türev Araçlar24.2 50.350 15.163Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)209.028 264.964Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.1 75.879 31.172Kısa Vadeli Karşılıklar539.253 474.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 353.591 291.061Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar185.662 183.668Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.3 157.901 221.070ARA TOPLAM22.826.764 21.461.507Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler21 508 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.827.272 21.461.507UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 18.071.842 17.502.439İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.071.842 17.502.439Banka Kredileri14.614.932 13.982.755Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.456.910 3.519.684Ticari Borçlar61.747 10.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar61.747 10.864Diğer Borçlar416.274 487.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar416.274 487.737Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler8 12.670 4.750Türev Araçlar24.2 8.409 41.329Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)39.876 18.051Uzun Vadeli Karşılıklar489.708 454.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 489.708 454.726Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.2 3.104.128 3.187.488Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.4 232.249 229.424TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.436.903 21.936.808TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER45.264.175 43.398.315ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.156.715 6.078.113Ödenmiş Sermaye15 243.535 243.535Sermaye Düzeltme Farkları65.771 65.771Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.057.708 1.057.708Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7.145 -7.145Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu2.916 2.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)151.584 165.308Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)151.584 165.308Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-29.671 -27.843Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)181.255 193.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.038.055 1.619.774Yabancı Para Çevrim Farkları2.064.746 2.483.140Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.026.691 -863.366Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 638.852 615.970Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 2.320.800 1.770.507Net Dönem Karı veya Zararı-355.361 543.769Kontrol Gücü Olmayan Paylar16.091.298 17.655.280TOPLAM ÖZKAYNAKLAR21.248.013 23.733.393TOPLAM KAYNAKLAR66.512.188 67.131.708Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat12.442.875 5.291.753Satışların Maliyeti-9.127.734 -3.856.998TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.315.141 1.434.755BRÜT KAR (ZARAR)3.315.141 1.434.755Genel Yönetim Giderleri-616.278 -437.798Pazarlama Giderleri-2.501.671 -983.167Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.089 -1.212Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.1 302.564 168.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16.2 -459.665 -139.005Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -70.681 -152.396ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-31.679 -110.345Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.1 299.538 29.266Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17.2 -56.411 -35.705FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)211.448 -116.784Finansman Gelirleri18 567.789 311.691Finansman Giderleri19 -1.461.389 -813.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-682.152 -618.397Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-30.695 -49.866Dönem Vergi (Gideri) Geliri20.3 -173.154 -86.108Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.3 142.459 36.242SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-712.847 -668.263DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 -2.441 730DÖNEM KARI (ZARARI)-715.288 -667.533Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-359.927 -266.904Ana Ortaklık Payları-355.361 -400.629Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -1,44920000 -1,64810000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,01000000 0,00300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI17.743 618.706Dönem Karı (Zararı)-715.288 -667.533Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-712.847 -668.263Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.441 730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.797.943 1.243.846Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler724.008 506.950Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler29.112 35.476Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-383 822Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21.646 17.027Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.2 7.849 1.570Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.2 0 16.057Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler111.317 52.191Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler95.718 36.643Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.079 3.380Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler9.520 12.168Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler562.176 319.147Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler477.414 155.941Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler79.801 -16.300Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler79.801 -16.300Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 70.681 152.396Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30.695 50.060Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler26.132 -11.613Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1, 17.2 26.132 -11.613Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-313.393 -402İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-869.332 116.734Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 1.678Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-200.553 -267.023Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler13.982 10.703Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-548.171 -219.019Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.268 860.397Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-31.119 -134.017Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-34.358 -227.783İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-76.381 91.798Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)7.630 47.720Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-84.011 44.078Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları213.323 693.047Ödenen Faiz-122.146 0Alınan Faiz34.204 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-34.954 -17.641Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-5.571 -3.749Vergi İadeleri (Ödemeleri)-67.113 -52.951YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-524.841 -376.287İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-127.392 -21.200Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri308.598 40.783Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-430.976 -355.253Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-275.071 -40.617FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI87.688 109.747Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri391 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.046.801 3.052.971Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.362.472 -2.592.183Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-306.779 -90.186Türev Araçlardan Nakit Girişleri39.337 22.884Ödenen Faiz-416.137 -358.917Alınan Faiz86.547 75.178YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-419.410 352.166Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi230.256 37.668NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-189.154 389.834DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.908.840 5.269.086DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.719.686 5.658.920Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.301 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.470 16.413.110 21.459.580Transferler-293.541 -874.610 1.168.151Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-698 20.835 536.758 -143.495 -400.629 12.771 956.629 969.400Dönem Karı (Zararı)-400.629 -400.629 -266.904 -667.533Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-698 20.835 536.758 -143.495 413.400 1.223.533 1.636.933Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-674 -674 336 -338Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.242 -21.236 114.901 2.326.059 -674.272 615.970 1.593.236 -400.629 5.058.567 17.370.075 22.428.642Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.770.507 543.769 6.078.113 17.655.280 23.733.393Transferler22.882 520.887 -543.769Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.828 -11.896 -418.394 -163.325 -355.361 -950.804 -1.564.395 -2.515.199Dönem Karı (Zararı)-355.361 -355.361 -359.927 -715.288Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.828 -11.896 -418.394 -163.325 -595.443 -1.204.468 -1.799.911Sermaye Arttırımı391 391Kar PaylarıDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)29.406 29.406 22 29.428Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -29.671 181.255 2.064.746 -1.026.691 638.852 2.320.800 -355.361 5.156.715 16.091.298 21.248.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843784BIST