***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









358.365 1.694.225 2.144.467 77.260Yabancı Para Çevrim Farkları998.606 2.155.429 2.525.873 257.076Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)82.834 -93.550 -177.891 -83.192Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -881.020 -492.973 -333.459 -132.384Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 6.919 0 -3.134Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler157.945 118.400 129.944 38.894Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri157.945 118.400 129.944 38.894DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)368.709 1.776.648 2.168.620 139.715TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.681 2.358.021 2.504.518 1.388.621Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar398.919 1.642.817 1.963.314 686.188Ana Ortaklık Payları-409.600 715.204 541.204 702.433Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 10.683.474 8.927.687Finansal Yatırımlar343.287 415.871Ticari Alacaklar4.633.202 3.316.004İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 14.446 18.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.618.756 3.297.044Diğer Alacaklar230.134 201.541İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 2.657 5.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar227.477 195.947Türev Araçlar24.2 198.402 42.109Stoklar6 6.479.723 5.698.025Peşin Ödenmiş Giderler728.173 761.533Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.1 198.814 254.546Diğer Dönen Varlıklar12.1 808.466 862.388ARA TOPLAM24.303.675 20.479.704Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21 48 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.303.723 20.479.704DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar4.789 4.787Ticari Alacaklar1.739 1.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.739 1.619Diğer Alacaklar77.840 69.784İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 6.463 5.766İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar71.377 64.018Türev Araçlar24.2 30.352 6.591Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 128.553 74.150Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller320.943 324.069Maddi Duran Varlıklar9 16.648.932 16.543.585Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.597.094 3.694.386Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.321.672 23.723.444Şerefiye11.2 6.949.743 6.934.409Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.1 17.371.929 16.789.035Peşin Ödenmiş Giderler580.941 417.132Ertelenmiş Vergi Varlığı20.2 1.328.308 1.087.895Diğer Duran Varlıklar12.2 515.923 704.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR47.557.086 46.652.004TOPLAM VARLIKLAR71.860.809 67.131.708KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.524.227 3.335.175Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 3.250.189 3.801.957İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3.250.189 3.801.957Banka Kredileri2.760.717 3.270.718Kiralama İşlemlerinden Borçlar489.472 531.239Ticari Borçlar13.054.101 11.478.318İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.2 79.459 2.258İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar12.974.642 11.476.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar417.828 258.990Diğer Borçlar2.721.079 1.579.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.721.079 1.579.969Türev Araçlar24.2 91.414 15.163Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)250.135 264.964Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.1 157.775 31.172Kısa Vadeli Karşılıklar629.393 474.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 425.677 291.061Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar203.716 183.668Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.3 207.240 221.070ARA TOPLAM26.303.381 21.461.507Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler21 491 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.303.872 21.461.507UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 17.388.511 17.502.439İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar17.388.511 17.502.439Banka Kredileri13.837.667 13.982.755Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.550.844 3.519.684Ticari Borçlar63.366 10.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar63.366 10.864Diğer Borçlar437.133 487.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar437.133 487.737Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler8 11.605 4.750Türev Araçlar24.2 12.933 41.329Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)36.384 18.051Uzun Vadeli Karşılıklar513.496 454.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 513.496 454.726Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.2 3.274.027 3.187.488Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.4 180.219 229.424TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.917.674 21.936.808TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.221.546 43.398.315ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.697.919 6.078.113Ödenmiş Sermaye15 243.535 243.535Sermaye Düzeltme Farkları65.771 65.771Paylara İlişkin Primler (İskontolar)1.057.708 1.057.708Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7.145 -7.145Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu2.916 2.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)176.266 165.308Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)176.266 165.308Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.280 -27.843Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)207.546 193.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.676.942 1.619.774Yabancı Para Çevrim Farkları2.798.845 2.483.140Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.121.903 -863.366Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 638.852 615.970Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 2.320.800 1.770.507Net Dönem Karı veya Zararı-477.726 543.769Kontrol Gücü Olmayan Paylar17.941.344 17.655.280TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.639.263 23.733.393TOPLAM KAYNAKLAR71.860.809 67.131.708Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27.595.540 17.599.528 15.152.665 12.307.775Satışların Maliyeti-19.532.467 -12.439.432 -10.404.733 -8.582.434TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.063.073 5.160.096 4.747.932 3.725.341BRÜT KAR (ZARAR)8.063.073 5.160.096 4.747.932 3.725.341Genel Yönetim Giderleri-1.250.968 -974.628 -634.690 -536.830Pazarlama Giderleri-5.212.985 -3.171.139 -2.711.314 -2.187.972Araştırma ve Geliştirme Giderleri-2.246 -1.488 -1.157 -276Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.1 703.724 343.137 401.160 174.659Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16.2 -945.624 -541.576 -485.959 -402.571Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -85.660 -263.184 -14.979 -110.788ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.269.314 551.218 1.300.993 661.563Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.1 420.190 1.623.607 120.652 1.594.341Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17.2 -81.129 -225.321 -24.718 -189.616FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.608.375 1.949.504 1.396.927 2.066.288Finansman Gelirleri18 1.136.515 681.274 587.255 369.583Finansman Giderleri19 -2.867.252 -1.946.347 -1.424.392 -1.133.043SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-122.362 684.431 559.790 1.302.828Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-252.405 -104.745 -221.710 -54.879Dönem Vergi (Gideri) Geliri20.3 -385.949 -239.334 -212.795 -153.226Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.3 133.544 134.589 -8.915 98.347SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-374.767 579.686 338.080 1.247.949DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 -4.623 1.687 -2.182 957DÖNEM KARI (ZARARI)-379.390 581.373 335.898 1.248.906Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar98.336 342.096 458.263 609.000Ana Ortaklık Payları-477.726 239.277 -122.365 639.906Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -1,94260000 0,97560000 -0,49350000 2,62370000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,01900000 0,00690000 -0,00900000 0,00390000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.986.011 3.028.224Dönem Karı (Zararı)-379.390 581.373Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-374.767 579.686Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.623 1.687Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.740.104 1.757.857Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.455.110 1.126.265Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler91.703 111.729Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler40.182 17.356Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler48.712 35.811Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.1, 17.2 2.809 32.445Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.2 0 26.117Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler178.125 99.695Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler153.510 86.125Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8.733 5.747Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler15.882 7.823Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.144.116 833.391Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler781.673 266.134Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler114.161 -16.300Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler114.161 -16.300Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 85.660 263.184Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.3 252.405 104.745Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.327 -17.721Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1, 17.2 -6.327 -17.721Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-356.522 -1.013.265İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler903.286 927.126Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 1.721Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.311.912 -1.762.805Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.941 -3.608Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-777.593 -549.511Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.453.987 2.317.108Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.370.596 697.069Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)3.257 -76.639İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler194.892 303.791Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)293.914 380.713Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-99.022 -76.922Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.264.000 3.266.356Ödenen Faiz-224.194 -147.161Alınan Faiz67.960 60.395Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-58.085 -33.895Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-8.368 -7.518Vergi İadeleri (Ödemeleri)-55.302 -109.953YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-431.169 854.321İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-127.392 -27.829Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri603.037 269.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.022.667 -1.058.999Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)115.853 1.672.073FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.037.035 -1.613.067Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.535 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 8.408.356 5.446.495Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -9.104.495 -5.690.630Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-569.539 -317.327Türev Araçlardan Nakit Girişleri30.008 -41.888Ödenen Temettüler-125.412 -355.258Ödenen Faiz-856.963 -811.445Alınan Faiz168.475 156.986YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.517.807 2.269.478Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi247.757 95.815NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.765.564 2.365.293DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.908.840 5.269.086DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 10.674.404 7.634.379Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.301 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.470 16.413.110 21.459.580Transferler-12.919 -293.541 -861.691 1.168.151Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.051 85.204 595.260 -202.486 239.277 715.204 1.642.817 2.358.021Dönem Karı (Zararı)239.277 239.277 342.096 581.373Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.051 85.204 595.260 -202.486 475.927 1.300.721 1.776.648Kar Payları-129.508 104.508 -25.000 -330.258 -355.258Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-246 -246 -834.443 -834.689Dönem Sonu Bakiyeler2 243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.670 -22.589 179.270 2.384.561 -733.263 615.970 1.710.663 239.277 5.736.428 16.891.226 22.627.654Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.770.507 543.769 6.078.113 17.655.280 23.733.393Transferler22.882 520.887 -543.769Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.437 14.395 315.705 -258.537 -477.726 -409.600 398.919 -10.681Dönem Karı (Zararı)-477.726 -477.726 98.336 -379.390Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.437 14.395 315.705 -258.537 68.126 300.583 368.709Sermaye Arttırımı12.535 12.535Kar Payları-125.412 -125.412Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)29.406 29.406 22 29.428Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -31.280 207.546 2.798.845 -1.121.903 638.852 2.320.800 -477.726 5.697.919 17.941.344 23.639.263http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868821BIST