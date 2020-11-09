***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)650.086 1.548.598 1.029.476 967.225DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.803 64.584 -17.147 -17.839Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.317 -3.220 747 254Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 -2 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-4.294 86.105 -22.749 -23.131Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.808 -18.299 4.855 5.038Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.808 -18.299 4.855 5.038Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.304.974 867.592 946.609 -826.633Yabancı Para Çevrim Farkları2.527.123 1.352.799 1.528.517 -802.630Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)264.580 -265.045 181.746 -171.495Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -1.780.603 -346.320 -899.583 146.653Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-248 7.148 -248 229Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler294.122 119.010 136.177 610Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri294.122 119.010 136.177 610DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.298.171 932.176 929.462 -844.472TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.948.257 2.480.774 1.958.938 122.753Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar2.111.893 1.889.999 1.712.974 247.182Ana Ortaklık Payları-163.636 590.775 245.964 -124.429Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 12.637.208 8.927.687Finansal Yatırımlar245.176 415.871Ticari Alacaklar4.407.872 3.316.004İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 19.996 18.960İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4.387.876 3.297.044Diğer Alacaklar246.893 201.541İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 1.138 5.594İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar245.755 195.947Türev Araçlar24.2 523.140 42.109Stoklar6 6.538.595 5.698.025Peşin Ödenmiş Giderler847.516 761.533Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.1 247.985 254.546Diğer Dönen Varlıklar12.1 881.653 862.388ARA TOPLAM26.576.038 20.479.704Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21 128.490 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR26.704.528 20.479.704DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11.189 4.787Ticari Alacaklar1.866 1.619İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.866 1.619Diğer Alacaklar63.597 69.784İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 5.818 5.766İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar57.779 64.018Türev Araçlar24.2 95.296 6.591Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 2.909 74.150Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller182.141 324.069Maddi Duran Varlıklar9 17.310.645 16.543.585Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.375.736 3.694.386Maddi Olmayan Duran Varlıklar24.887.641 23.723.444Şerefiye11.2 6.968.077 6.934.409Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.1 17.919.564 16.789.035Peşin Ödenmiş Giderler594.066 417.132Ertelenmiş Vergi Varlığı20.2 1.470.475 1.087.895Diğer Duran Varlıklar12.2 382.889 704.562TOPLAM DURAN VARLIKLAR48.378.450 46.652.004TOPLAM VARLIKLAR75.082.978 67.131.708KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 4.407.731 3.335.175Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.774.621 3.801.957İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları2.774.621 3.801.957Banka Kredileri2.350.539 3.270.718Kiralama İşlemlerinden Borçlar424.082 531.239Ticari Borçlar14.122.769 11.478.318İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.2 33.580 2.258İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar14.089.189 11.476.060Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar418.893 258.990Diğer Borçlar2.755.952 1.579.969İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.755.952 1.579.969Türev Araçlar24.2 83.310 15.163Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)364.288 264.964Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.1 291.301 31.172Kısa Vadeli Karşılıklar697.789 474.729Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 485.341 291.061Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar212.448 183.668Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.3 182.075 221.070ARA TOPLAM26.098.729 21.461.507TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER26.098.729 21.461.507UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 19.279.676 17.502.439İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar19.279.676 17.502.439Banka Kredileri15.889.802 13.982.755Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.389.874 3.519.684Ticari Borçlar59.763 10.864İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar59.763 10.864Diğer Borçlar445.305 487.737İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar445.305 487.737Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler8 62.490 4.750Türev Araçlar24.2 0 41.329Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)35.380 18.051Uzun Vadeli Karşılıklar532.143 454.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 532.143 454.726Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.2 3.373.720 3.187.488Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.4 206.260 229.424TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.994.737 21.936.808TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER50.093.466 43.398.315ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.943.884 6.078.113Ödenmiş Sermaye15 243.535 243.535Sermaye Düzeltme Farkları65.771 65.771Paylara İlişkin Primler (İskontolar)597.228 1.057.708Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7.145 -7.145Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu2.916 2.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159.058 165.308Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)159.058 165.308Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.744 -27.843Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)189.802 193.151Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.681.476 1.619.774Yabancı Para Çevrim Farkları3.106.554 2.483.140Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.425.078 -863.366Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 638.852 615.970Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 2.781.281 1.770.507Net Dönem Karı veya Zararı-219.088 543.769Kontrol Gücü Olmayan Paylar19.045.628 17.655.280TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.989.512 23.733.393TOPLAM KAYNAKLAR75.082.978 67.131.708Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat46.050.815 32.279.812 18.455.275 14.680.284Satışların Maliyeti-32.022.486 -22.321.839 -12.490.019 -9.882.407TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.028.329 9.957.973 5.965.256 4.797.877BRÜT KAR (ZARAR)14.028.329 9.957.973 5.965.256 4.797.877Genel Yönetim Giderleri-1.929.412 -1.591.844 -678.444 -617.216Pazarlama Giderleri-8.226.756 -5.779.413 -3.013.771 -2.608.274Araştırma ve Geliştirme Giderleri-3.828 -1.984 -1.582 -496Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.1 1.107.433 593.422 403.709 250.285Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16.2 -1.563.161 -905.387 -617.537 -363.811Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -262.996 -290.095 -177.336 -26.911ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.149.609 1.982.672 1.880.295 1.431.454Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.1 563.613 1.941.223 143.423 317.616Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17.2 -104.203 -241.877 -23.074 -16.556FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.609.019 3.682.018 2.000.644 1.732.514Finansman Gelirleri18 2.138.278 1.180.702 1.001.763 499.428Finansman Giderleri19 -4.510.158 -2.975.341 -1.642.906 -1.028.994SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.237.139 1.887.379 1.359.501 1.202.948Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-582.631 -342.428 -330.226 -237.683Dönem Vergi (Gideri) Geliri20.3 -774.405 -400.228 -388.456 -160.894Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.3 191.774 57.800 58.230 -76.789SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)654.508 1.544.951 1.029.275 965.265DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 -4.422 3.647 201 1.960DÖNEM KARI (ZARARI)650.086 1.548.598 1.029.476 967.225Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar869.174 1.067.746 770.838 725.650Ana Ortaklık Payları-219.088 480.852 258.638 241.575Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,88140000 1,95950000 1,06120000 0,98400000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,01820000 0,01500000 0,00080000 0,00800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.724.081 5.404.671Dönem Karı (Zararı)650.086 1.548.598Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)654.508 1.544.951Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-4.422 3.647Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.746.362 2.795.320Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler2.209.482 1.819.648Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler125.971 140.808Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler44.701 42.025Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler57.881 40.477Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23.389 32.086Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 26.220Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler192.545 146.239Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler176.055 124.900Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12.484 10.591Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.006 10.748Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.628.341 1.434.913Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler1.363.477 -142.542Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler15.886 119.305Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler15.886 119.305Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 262.996 290.095Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.3 582.631 342.428Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-139.814 -40.596Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1, 17.2 -139.814 -40.596Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-495.153 -1.314.978İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.864.604 1.646.632Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)0 1.987Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.100.796 -1.102.175Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.785 -64.094Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-836.589 -191.832Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.597.839 2.335.021Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler973.076 258.607Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)116.406 -151.587İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler151.453 560.705Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)284.775 640.793Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-133.322 -80.088Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.261.052 5.990.550Ödenen Faiz-366.036 -328.104Alınan Faiz131.400 133.650Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-83.248 -62.885Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-11.502 -11.634Vergi İadeleri (Ödemeleri)-207.585 -316.906YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-481.230 455.148İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-134.282 -46.829Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri0 31.161Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri932.015 283.543Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.492.926 -1.587.735Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)213.963 1.775.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.215.194 -3.277.569Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri13.007 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 10.663.478 8.314.345Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -12.829.970 -9.354.085Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-907.688 -607.055Türev Araçlardan Nakit Girişleri73.489 -238.398Ödenen Temettüler-236.254 -355.258Ödenen Faiz-1.269.123 -1.289.510Alınan Faiz277.867 252.392YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.027.657 2.582.250Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi689.510 287.531NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.717.167 2.869.781DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 8.908.840 5.269.086DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.626.007 8.138.867Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.200.135 -7.145 2.916 -20.538 94.066 1.789.301 -530.777 909.511 2.467.846 -1.168.151 5.046.470 16.413.110 21.459.580Transferler-12.919 -293.541 -861.691 1.168.151Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.805 67.162 265.431 -220.865 480.852 590.775 1.889.999 2.480.774Dönem Karı (Zararı)480.852 480.852 1.067.746 1.548.598Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.805 67.162 265.431 -220.865 109.923 822.253 932.176Kar Payları-129.508 104.508 -25.000 -330.258 -355.258Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-1.887 -1.887Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler31.131 31.131 -2.203 28.928Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)177 177 -834.748 -834.571Dönem Sonu Bakiyeler2 243.535 65.771 1.057.708 -7.145 3.093 -22.343 161.228 2.054.732 -751.642 615.970 1.741.794 480.852 5.643.553 17.134.013 22.777.566Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.770.507 543.769 6.078.113 17.655.280 23.733.393Transferler22.882 520.887 -543.769Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.901 -3.349 623.414 -561.712 -219.088 -163.636 2.111.893 1.948.257Dönem Karı (Zararı)-219.088 -219.088 869.174 650.086Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.901 -3.349 623.414 -561.712 55.452 1.242.719 1.298.171Sermaye Arttırımı13.007 13.007Kar Payları-460.480 460.480 -734.574 -734.574Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)29.407 29.407 22 29.429Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -30.744 189.802 3.106.554 -1.425.078 638.852 2.781.281 -219.088 5.943.884 19.045.628 24.989.512http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887346BIST