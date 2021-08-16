***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.083.885 -422.833 997.718 345.606DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-58.937 10.344 -1.727 24.153Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.469 -5.064 -2.391 -2.673Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-70.203 18.455 232 33.706Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler14.735 -3.047 432 -6.880Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14.735 -3.047 432 -6.880Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.504.213 357.189 1.082.449 2.138.537Yabancı Para Çevrim Farkları3.625.357 997.430 1.374.165 2.519.943Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-169.773 82.834 -24.395 -177.891Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -1.145.487 -881.020 -299.091 -333.459Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar3 0 123 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler194.113 157.945 31.647 129.944Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri194.113 157.945 31.647 129.944DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.445.276 367.533 1.080.722 2.162.690TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.529.161 -55.300 2.078.440 2.508.296Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.475.631 359.999 1.633.724 1.822.645Ana Ortaklık Payları1.053.530 -415.299 444.716 685.651Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 16.424.318 12.878.419Finansal Yatırımlar40.651 48.614Ticari Alacaklar6.672.213 3.429.300İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 17.512 13.535İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6.654.701 3.415.765Diğer Alacaklar273.606 193.426İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 1.800 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar271.806 193.426Türev Araçlar24.2 226.117 445.282Stoklar6 8.562.338 7.168.883Peşin Ödenmiş Giderler1.009.254 862.963Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.1 223.661 309.252Diğer Dönen Varlıklar12.1 813.393 832.784ARA TOPLAM34.245.551 26.168.923Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar21 0 325.893TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.245.551 26.494.816DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar13.846 11.189Ticari Alacaklar5 24.707.984Şerefiye11.2 7.688.268 7.012.308Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.1 20.096.837 17.695.676Peşin Ödenmiş Giderler466.208 466.727Ertelenmiş Vergi Varlığı20.2 1.540.172 1.209.395Diğer Duran Varlıklar12.2 16.176 134.165TOPLAM DURAN VARLIKLAR52.121.255 46.778.177TOPLAM VARLIKLAR86.366.806 73.272.993KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 4.659.332 5.529.317Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 6.495.544 3.576.550İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6.495.544 3.576.550Banka Kredileri5.640.011 2.767.961Kiralama İşlemlerinden Borçlar855.533 808.589Ticari Borçlar18.013.561 14.286.368İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.2 38.174 9.010İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar17.975.387 14.277.358Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar353.568 447.074Diğer Borçlar3.409.261 2.493.190İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.409.261 2.493.190Türev Araçlar24.2 192.828 109.899Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)379.982 389.704Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.1 244.519 139.245Kısa Vadeli Karşılıklar821.425 515.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 596.173 330.617Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar225.252 184.592Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.3 499.299 426.656ARA TOPLAM35.069.319 27.913.212Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler0 70.406TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.069.319 27.983.618UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 18.801.360 16.691.024İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar18.801.360 16.691.024Banka Kredileri16.044.146 13.894.316Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.757.214 2.796.708Ticari Borçlar100.249 49.528İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar100.249 49.528Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9.672 9.504Diğer Borçlar23.887 36.122İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar23.887 36.122Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler8 176.543 73.148Türev Araçlar24.2 282.224 213.420Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)60.744 61.942Uzun Vadeli Karşılıklar646.546 558.357Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 646.546 558.357Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.2 3.619.682 3.398.358Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.4 3.649 3.284TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.724.556 21.094.687TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER58.793.875 49.078.305ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.743.187 5.759.657Ödenmiş Sermaye15 243.535 243.535Sermaye Düzeltme Farkları65.771 65.771Paylara İlişkin Primler (İskontolar)97.540 597.228Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7.145 -7.145Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu2.916 2.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.817 82.879Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.817 82.879Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.222 -28.322Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)55.039 111.201Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.830.391 1.600.269Yabancı Para Çevrim Farkları3.524.804 2.880.137Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.694.413 -1.279.868Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 637.105 638.852Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 2.966.787 2.885.997Net Dönem Karı veya Zararı882.470 -350.645Kontrol Gücü Olmayan Paylar20.829.744 18.435.031TOPLAM ÖZKAYNAKLAR27.572.931 24.194.688TOPLAM KAYNAKLAR86.366.806 73.272.993Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat35.950.729 27.422.492 20.602.555 15.071.897Satışların Maliyeti-25.478.647 -19.796.484 -14.272.399 -10.596.526TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.472.082 7.626.008 6.330.156 4.475.371BRÜT KAR (ZARAR)10.472.082 7.626.008 6.330.156 4.475.371Genel Yönetim Giderleri-1.546.932 -1.243.489 -830.903 -631.403Pazarlama Giderleri-6.199.373 -4.853.082 -3.406.382 -2.497.337Araştırma ve Geliştirme Giderleri-6.797 -2.246 -3.327 -1.157Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.1 579.830 491.282 268.060 237.978Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16.2 -894.126 -729.578 -421.540 -250.285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -165.854 -85.660 -79.630 -14.979ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.238.830 1.203.235 1.856.434 1.318.188Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.1 1.340.419 420.185 76.866 120.584Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17.2 -28.704 -81.129 -16.303 -24.718FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.550.545 1.542.291 1.916.997 1.414.054Finansman Gelirleri18 1.451.611 998.492 562.937 495.863Finansman Giderleri19 -2.375.756 -2.657.401 -1.178.319 -1.302.476SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.626.400 -116.618 1.301.615 607.441Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-500.327 -244.241 -303.897 -236.040Dönem Vergi (Gideri) Geliri20.3 -614.084 -321.817 -361.183 -189.683Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.3 113.757 77.576 57.286 -46.357SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.126.073 -360.859 997.718 371.401DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 -42.188 -61.974 0 -25.795DÖNEM KARI (ZARARI)2.083.885 -422.833 997.718 345.606Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.201.415 60.087 799.585 470.098Ana Ortaklık Payları882.470 -482.920 198.133 -124.492Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 3,79820000 -1,73820000 0,81360000 -0,41300000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,17460000 -0,24480000 0,00000000 -0,09820000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.027.379 4.004.216Dönem Karı (Zararı)2.083.885 -422.833Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.126.073 -360.859Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-42.188 -61.974Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.110.314 3.794.565Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.628.798 1.527.742Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler60.946 91.518Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19.958 39.997Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler36.436 48.712Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.1, 17.2 4.552 2.809Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler253.358 178.125Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler214.286 153.510Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.492 8.733Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler25.580 15.882Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.385.175 1.134.174Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler572.843 781.673Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-70.848 114.161Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-70.848 114.161Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 165.854 85.660Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20.3 500.327 244.241Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-138.786 -6.327Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1,17.2 -138.786 -6.327Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1 -715.233 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-532.120 -356.402İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler589.311 910.650Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.359.413 -1.311.912Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-14.896 -25.815Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.450.959 -777.593Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.757.502 1.453.987Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.611.703 1.373.834Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-10.920 3.257İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler56.294 194.892Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)130.929 293.914Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-74.635 -99.022Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.783.510 4.282.382Ödenen Faiz-458.548 -224.194Alınan Faiz171.458 67.960Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-59.042 -58.085Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-11.617 -8.368Vergi İadeleri (Ödemeleri)-398.382 -55.479YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-902.663 -431.169Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri436.030 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebi 231.197 603.037Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.429.636 -1.022.667Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.104 115.853FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-579.079 -2.055.240Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.540 12.535Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 10.696.665 8.408.356Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -8.207.351 -9.104.495Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-576.846 -587.744Türev Araçlardan Nakit Girişleri45.918 30.008Ödenen Temettüler-1.765.327 -125.412Ödenen Faiz-976.065 -856.963Alınan Faiz202.387 168.475YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.545.637 1.517.807Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi18.482 247.757NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.564.119 1.765.564DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 12.857.629 8.908.840DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.421.748 10.674.404Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -27.843 193.151 2.483.140 -863.366 615.970 1.854.123 564.869 6.182.829 17.788.753 23.971.582Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler22.882 541.987 -564.869Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.437 14.395 315.200 -258.537 -482.920 -415.299 359.999 -55.300Dönem Karı (Zararı)-482.920 -482.920 60.087 -422.833Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.437 14.395 315.200 -258.537 67.621 299.912 367.533Sermaye Arttırımı12.535 12.535Kar Payları-125.412 -125.412Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)29.406 29.406 22 29.428Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 1.057.708 -7.145 2.916 -31.280 207.546 2.798.340 -1.121.903 638.852 2.425.516 -482.920 5.796.936 18.035.897 23.832.833Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688Transferler-1.747 -348.898 350.645Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.900 -56.162 644.667 -414.545 882.470 1.053.530 3.475.631 4.529.161Dönem Karı (Zararı)882.470 882.470 1.201.415 2.083.885Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.900 -56.162 644.667 -414.545 171.060 2.274.216 2.445.276Sermaye Arttırımı1.540 1.540Kar Payları-499.688 429.688 -70.000 -1.082.458 -1.152.458Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 97.540 -7.145 2.916 -31.222 55.039 3.524.804 -1.694.413 637.105 2.966.787 882.470 6.743.187 20.829.744 27.572.931http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958428BIST