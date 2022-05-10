***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-139.515 1.086.167DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.893 -57.210Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.969 -1.078Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-418 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-17.269 -70.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.825 14.303Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.825 14.303Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.145.064 1.421.764Yabancı Para Çevrim Farkları988.664 2.251.192Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.588.850 -145.378Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)23 -1.692.481 -846.396Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 -120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler260.031 162.466Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri260.031 162.466DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.133.171 1.364.554TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)993.656 2.450.721Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar909.597 1.841.907Ana Ortaklık Payları84.059 608.814Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 21.956.280 16.162.782Finansal Yatırımlar1.270.411 131.552Ticari Alacaklar8.138.333 5.992.794İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22.1 26.412 27.562İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.111.921 5.965.232Diğer Alacaklar539.012 368.015İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 198.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar341.012 368.015Türev Araçlar24.2 1.694.354 526.271Stoklar6 15.863.587 11.422.692Peşin Ödenmiş Giderler1.997.595 2.087.615Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20.1 406.448 392.550Diğer Dönen Varlıklar12.1 1.055.515 966.691ARA TOPLAM52.921.535 38.050.962TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR52.921.535 38.050.962DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar74.315 97.456Ticari Alacaklar3.922 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar3.922 0Diğer Alacaklar148.507 119.353İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22.1 33.353 12.135İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar115.154 107.218Türev Araçlar24.2 46.520 44.652Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar8 881.348 733.456Maddi Duran Varlıklar9 26.974.012 25.939.696Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.605.561 3.465.482Maddi Olmayan Duran Varlıklar40.223.293 40.525.256Şerefiye11.2 12.853.802 12.915.043Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.1 27.369.491 27.610.213Peşin Ödenmiş Giderler634.008 338.440Ertelenmiş Vergi Varlığı20.2 2.986.350 2.484.060Diğer Duran Varlıklar12.2 16.302 17.378TOPLAM DURAN VARLIKLAR75.594.138 73.765.229TOPLAM VARLIKLAR128.515.673 111.816.191KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 8.334.174 5.086.516Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 8.858.811 7.982.490İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8.858.811 7.982.490Banka Kredileri7.813.674 7.017.742Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.045.137 964.748Ticari Borçlar28.931.034 23.327.124İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22.2 126.764 33.160İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar28.804.270 23.293.964Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar613.818 599.587Diğer Borçlar3.836.299 3.803.237İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22.2 0 18.377İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar3.836.299 3.784.860Türev Araçlar24.2 175.539 446.805Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)409.655 425.917Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20.1 317.862 258.116Kısa Vadeli Karşılıklar1.246.420 1.496.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 754.941 671.421Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar491.479 824.758Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.3 205.845 130.200ARA TOPLAM52.929.457 43.556.171TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER52.929.457 43.556.171UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 28.019.173 21.793.953İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar28.019.173 21.793.953Banka Kredileri24.950.673 18.842.371Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.068.500 2.951.582Ticari Borçlar2.247 2.091İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.247 2.091Diğer Borçlar34.450 34.008İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar34.450 34.008Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler8 686.943 619.888Türev Araçlar24.2 655.421 708.656Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)81.209 106.326Uzun Vadeli Karşılıklar980.195 832.032Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 980.195 832.032Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü20.2 4.768.568 4.834.720Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler12.4 5.417 5.444TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER35.233.623 28.937.118TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER88.163.080 72.493.289ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar9.078.428 8.988.269Ödenmiş Sermaye15 243.535 243.535Sermaye Düzeltme Farkları65.771 65.771Paylara İlişkin Primler (İskontolar)97.540 97.540Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-7.145 -7.145Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-22.334 -10.357Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-22.334 -10.357Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-43.628 -44.603Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.294 34.246Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.889.311 3.715.845Yabancı Para Çevrim Farkları6.875.650 6.591.208Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.986.339 -2.875.363Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 163.810 637.105Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları15 4.725.370 2.955.192Net Dönem Karı veya Zararı-77.430 1.290.783Kontrol Gücü Olmayan Paylar31.274.165 30.334.633TOPLAM ÖZKAYNAKLAR40.352.593 39.322.902TOPLAM KAYNAKLAR128.515.673 111.816.191Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28.213.975 15.348.174Satışların Maliyeti-19.732.380 -11.206.248TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)8.481.595 4.141.926BRÜT KAR (ZARAR)8.481.595 4.141.926Genel Yönetim Giderleri-1.424.154 -717.290Pazarlama Giderleri-4.991.273 -2.791.730Araştırma ve Geliştirme Giderleri-4.629 -3.470Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16.1 739.143 311.770Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16.2 -1.557.676 -472.586Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar8 -94.899 -86.224ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.148.107 382.396Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.1 49.311 1.263.553Yatırım Faaliyetlerinden Giderler17.2 -573.907 -12.401FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)623.511 1.633.548Finansman Gelirleri18 2.201.299 888.674Finansman Giderleri19 -2.781.758 -1.197.437SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)43.052 1.324.785Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-182.567 -196.430Dönem Vergi (Gideri) Geliri20.3 -511.636 -252.901Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20.3 329.069 56.471SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-139.515 1.128.355DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21 0 -42.188DÖNEM KARI (ZARARI)-139.515 1.086.167Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-62.085 401.830Ana Ortaklık Payları-77.430 684.337Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) -0,31790000 2,98320000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) (tam TL) 0,00000000 -0,17320000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.103.603 660.448Dönem Karı (Zararı)-139.515 1.086.167Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-139.515 1.128.355Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 -42.188Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.530.698 640.095Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.161.191 805.921Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler941.054 -18.382Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler54.548 12.208Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler337.523 -28.075Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17.2 83.070 -2.515Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler465.913 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-3.115 161.293Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler340.358 126.135Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.899 5.594Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-359.372 29.564Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.220.361 665.007Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler203.686 119.779Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-310.859 -45.947Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-310.859 -45.947Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler8 94.899 86.224Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler182.567 196.430Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-24.257 -77.961Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1,17.2 -24.257 -77.961Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler17.1 0 -715.233Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler65.171 -537.036İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.493.502 -758.049Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.436.693 -1.020.407Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler40.285 -8.797Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.773.552 -857.914Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5.826.304 716.471Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-52.760 217.778Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-41.379 -71.152İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.707 265.972Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-97.134 329.187Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)41.427 -63.215Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.897.681 968.213Ödenen Faiz-428.213 -199.553Alınan Faiz146.110 84.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-58.051 -33.947Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-4.903 -4.715Vergi İadeleri (Ödemeleri)-449.021 -153.960YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.481.501 -109.637Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 381.804İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-182.275 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri53.303 166.581Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.352.529 -658.022FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI5.345.447 -2.344.256Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.285.973 2.269.385Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.795.159 -3.328.672Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-356.070 -273.599Türev Araçlardan Nakit Girişleri9.420 66.344Ödenen Temettüler0 -750.748Ödenen Faiz-719.362 -473.607Alınan Faiz155.847 121.020Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.235.202 25.621YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.967.549 -1.793.445Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi818.032 84.308NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.785.581 -1.709.137DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 16.149.625 12.857.629DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 21.935.206 11.148.492Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -28.322 111.201 2.880.137 -1.279.868 638.852 2.885.997 -350.645 5.759.657 18.435.031 24.194.688Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-1.747 -348.898 350.645 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.300 -56.348 354.680 -372.555 684.337 608.814 1.841.907 2.450.721Dönem Karı (Zararı)684.337 684.337 401.830 1.086.167Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.300 -56.348 354.680 -372.555 -75.523 1.440.077 1.364.554Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-30.000 -30.000 -105.261 -135.261Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 597.228 -7.145 2.916 -29.622 54.853 3.234.817 -1.652.423 637.105 2.507.099 684.337 6.338.471 20.171.677 26.510.148Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -44.603 34.246 6.591.208 -2.875.363 637.105 2.955.192 1.290.783 8.988.269 30.334.633 39.322.902Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-473.295 1.764.078 -1.290.783 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)975 -12.952 284.442 -110.976 -77.430 84.059 909.597 993.656Dönem Karı (Zararı)-77.430 -77.430 -62.085 -139.515Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)975 -12.952 284.442 -110.976 161.489 971.682 1.133.171Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler23.835 23.835Pay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.100 6.100 6.100 12.200Dönem Sonu Bakiyeler243.535 65.771 97.540 -7.145 0 -43.628 21.294 6.875.650 -2.986.339 163.810 4.725.370 -77.430 9.078.428 31.274.165 40.352.593http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028610BIST