***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
26.02.2021 20:22
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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04.02.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında borçlanma aracı ihraç tavanına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 25.02.2021 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştu. Söz konusu İhraç Belgesi ve eki ile birlikte Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913604
BIST
18:051.471
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4373
|7,4412
|% 1,20
|
|Euro
|8,9902
|9,0035
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,3305
|10,3823
|% 0,60
|
|Frank
|8,1340
|8,1830
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9751
|1,9850
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.727
|1.727
|-42,43
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,65
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,38
|26,42
|-0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,17
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|-1,18
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