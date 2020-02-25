***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
25.02.2020 19:08
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.02.2020
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 21 Şubat 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında verilen yetkiye istinaden, Şirketimizin borçlanma yapısını çeşitlendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken ve/veya sabit faizli olarak belirlenmesine, yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması, gerekli tüm izinlerin alınması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi ve ihraç ile ilgili yapılacak diğer her türlü iş ve işlemleri yürütmek için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821552
BIST
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En Yüksek
|Değişim
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|| -424,68
|Açılış
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115.992
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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6,1580
En Düşük
6,0709
18:056,6877
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 326,17
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327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|ALGYO
|17,66
|229.598.669
|% 19,98
|
|HATEK
|10,12
|42.393.026
|% 19,91
|
|BURCE
|7,07
|3.795.498
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.190.061
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,45
|28.338.165
|% 14,74
|
|TURGG
|49,24
|5.194.363
|% -6,92
|
|GYHOL
|24,00
|1.885.091
|% -6,61
|
|TKNSA
|7,32
|107.001.902
|% -5,91
|
|JANTS
|61,20
|9.992.599
|% -5,56
|
|SAFKR
|3,47
|2.107.473
|% -4,67
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|ASELS
|29,14
|1.441.868.440
|% 1,82
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|KARSN
|1,94
|737.520.692
|% 4,30
|
|THYAO
|13,48
|3.474.250.641
|% -2,74
|
|KRDMD
|2,82
|681.910.885
|% -0,35
|
|IHLGM
|1,31
|272.456.248
|% 5,65
|
|ODAS
|2,18
|463.395.424
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9680
|8,0079
|% 1,12
|
|Frank
|6,2744
|6,3122
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6329
|1,6411
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-10,95
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.161
|2.194
|-41,00
|
|Tam
|2.143
|2.197
|-56,36
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|-27,27
|
|Çeyrek
|520
|531
|-13,63
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,59
|3,60
|-0,07
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|B. Petrol
|54,05
|54,05
|-1,72
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