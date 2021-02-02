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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

02.02.2021 18:12



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 2 Şubat 2021 tarihinde aldığı kararla, Şirketimizin borçlanma yapısını çeşitlendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken ve/veya sabit faizli olarak belirlenmesine, yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması, gerekli tüm izinlerin alınması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi ve ihraç ile ilgili yapılacak diğer her türlü iş ve işlemleri yürütmek için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907042


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