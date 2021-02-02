***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.02.2021 18:12
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 2 Şubat 2021 tarihinde aldığı kararla, Şirketimizin borçlanma yapısını çeşitlendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden 1.000.000.000 TL (BirmilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken ve/veya sabit faizli olarak belirlenmesine, yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması, gerekli tüm izinlerin alınması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi ve ihraç ile ilgili yapılacak diğer her türlü iş ve işlemleri yürütmek için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907042
BIST
18:051.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,98
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
18:057,1923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
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7,1987
En Düşük
7,0912
18:058,6516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0182
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
18:05423,40
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -6,58
|Açılış
|: 423,40
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AGYO
|3,96
|18.335.259
|% 10,00
|
|PKENT
|1.844,70
|4.525.049
|% 10,00
|
|YESIL
|220,00
|16.289.586
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.671.834
|% 10,00
|
|DURDO
|12,54
|28.795.461
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.850.745
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,40
|1.724.902
|% -9,98
|
|TACTR
|28,86
|7.042.215
|% -9,98
|
|SUMAS
|65,90
|338.484
|% -9,97
|
|NIBAS
|36,00
|53.513.352
|% -9,95
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|GARAN
|9,69
|1.665.152.012
|% 2,22
|
|KOZAL
|121,30
|1.508.519.091
|% -2,26
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|SISE
|7,56
|1.174.549.755
|% 2,30
|
|DOHOL
|4,22
|3.143.508.296
|% 8,21
|
|EKGYO
|2,46
|1.268.364.118
|% 0,82
|
|TSKB
|1,84
|467.963.895
|% 0,00
|
|ODAS
|4,01
|859.058.625
|% -3,14
|
|SKBNK
|1,48
|307.984.915
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1895
|7,1911
|% 0,06
|
|Euro
|8,6492
|8,6542
|% -0,18
|
|Sterlin
|9,7571
|9,8060
|% -0,40
|
|Frank
|7,9574
|8,0054
|% -0,34
|
|Riyal
|1,9092
|1,9188
|% -0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|-25,27
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-6,51
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,96
|-1,85
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,46
|
|B. Petrol
|57,74
|57,74
|1,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:59LOGO
Yüzde 4.58 oranında artışla 144.00 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 993 adet işlem
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17:58GEREL
Yüzde 6.32 oranında artışla 7.91 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 222, 650 adet işlem
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17:57ARZUM
Yüzde 8.38 oranında artışla 24.82 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 752, 191 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 1, 513 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 26, 986.00 milyon TL de
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17:55ALCTL
Yüzde 6.03 oranında artışla 30.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 330, 527 adet işlem