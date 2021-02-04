***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 04.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 02.02.2021 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Yönetim Kurulunun yurtiçinde 1.000.000.000.- TL (BirMilyarTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılması için Şirket yönetiminin yetkilendirildiği bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 04.02.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907532BIST