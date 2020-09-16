***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kâr Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 16.09.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 62/1-b maddesi uyarıncaNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6 Peşin 0,1231858 12,31858 0 0,1231858 12,31858B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017 Peşin 0,1231858 12,31858 0 0,1231858 12,31858Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 13.10.2020 15.10.2020 14.10.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017 0 0Ek AçıklamalarYönetim Kurulu'muzun 13.03.2020 tarihinde aldığı karar ile Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin geçmiş yıl kârlarından (31.12.2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan ayrılan olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96) üzerinden brüt %12,32 oranında, 30.000.000 TL. Kâr payı dağıtılması yönündeki önerisini takiben yürürlüğe giren 17.04.2020 tarih ve 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ("Kanun") 12. Maddesinin ("TTK Geçici Madde 13") amir hükmüne istinaden, Şirketimizin 30.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulumuzun önerisi reddedilmiş ve ortaklarımızca herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmişti.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 16 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile,6102 sayılı Kanun'un Geçici 13/1. maddesi ile Ticaret Bakanlığı'nca 17.05.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Geçici 13. Maddesi'nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde kâr dağıtım önerisi yapılması ve Genel Kurul'un olağanüstü toplantıya çağrılması ve Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifinin Genel Kurul'ca onaylanması durumunda, tamamı geçmiş yıl karlarından (31.12.2002 ve önceki hesap dönemlerinde kurumlar vergisinden istisna edilmiş kazançlardan ayrılan olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, ödenmiş sermaye (243.534.517,96 TL) üzerinden brüt % 12,32 oranında, 30.000.000 TL. kâr payı ödemesi- Tam mükellef kurum niteliğindeki pay sahiplerine % 12,32 oranında olmak üzere 1 TL nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,12319 TL brüt (=net) kâr payının,- Gerçek kişi pay sahiplerine de % 12,32 oranında olmak üzere 1 TL. nominal değerdeki 1 adet hisse senedi karşılığında 0,12319 TL brüt (=net 0,12319 TL) kâr payının,Nakden ödenmesine, kâr dağıtımına 13.10.2020 tarihinden itibaren başlanılmasına, bu hususun yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Payı Dağıtım Tablosu TR.pdfEK: 2 Kar Payı Dağıtım Tablosu İng.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 243.534.517,962. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 89.843.573,57Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi YOKTUR* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 1.052.531.000 -141.340.670,614. Vergiler ( - ) 508.762.000 05. Net Dönem Kârı 543.769.000 -141.340.670,616. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 553.420.449,077. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 543.769.000 -694.761.119,68Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 4.687.797 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 548.456.797 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 543.769.000 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 30.000.000 30.000.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 24.000.000 0 0 0,1231858 12,32B Grubu 6.000.000 0 0 0,1231858 12,32TOPLAM 30.000.000 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875326BIST