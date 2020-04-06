***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.04.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSaha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi06/04/2020Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi06/04/2021Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi09/07/2019AçıklamaŞirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin yürürlüğü 05.04.2020 tarihinde sona erdiğinden adı geçen kurum ile şirketimiz arasında 06.04.2020 tarihinde yenileme sözleşmesi yapılmış olup, bu sözleşme 06.04.2021 tarihine dek yürürlükte olacaktır.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not92,83 97,65 99,48 93,96 95,43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834948BIST