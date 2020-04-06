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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

06.04.2020 11:56
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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/04/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/04/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/07/2019
Açıklama

Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin yürürlüğü 05.04.2020 tarihinde sona erdiğinden adı geçen kurum ile şirketimiz arasında 06.04.2020 tarihinde yenileme sözleşmesi yapılmış olup, bu sözleşme 06.04.2021 tarihine dek yürürlükte olacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
92,83 97,65 99,48 93,96 95,43




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834948


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Riyal 1,7959 1,8049 % 0,61  
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Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
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