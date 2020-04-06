***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
06.04.2020 11:56
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/04/2020
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/04/2021
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/07/2019
Açıklama
Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin yürürlüğü 05.04.2020 tarihinde sona erdiğinden adı geçen kurum ile şirketimiz arasında 06.04.2020 tarihinde yenileme sözleşmesi yapılmış olup, bu sözleşme 06.04.2021 tarihine dek yürürlükte olacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
92,83 97,65 99,48 93,96 95,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834948
BIST
14:4791.395
En Yüksek
|Değişim
|: 2,06%
|| 1.842,80
|Açılış
|: 90.989
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|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.432
En Düşük
90.631
14:476,7734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0392
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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6,7900
En Düşük
6,7161
14:477,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0321
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
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7,3371
En Düşük
7,2586
14:47356,88
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 6,31
|Açılış
|: 356,88
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|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|4,86
|3.829.425
|% 9,95
|
|FENER
|8,85
|65.632.620
|% 9,94
|
|RTALB
|4,57
|7.148.122
|% 9,86
|
|TSPOR
|3,13
|91.463.284
|% 9,82
|
|IZTAR
|2,47
|277.159
|% 9,78
|
|INFO
|5,87
|17.475.629
|% -8,14
|
|RALYH
|7,60
|1.052.742
|% -5,00
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|VANGD
|1,19
|224.763
|% -4,03
|
|PGSUS
|35,48
|184.049.977
|% 6,55
|
|IHLGM
|1,06
|124.514.956
|% 6,00
|
|ODAS
|1,41
|49.949.875
|% 3,68
|
|HUBVC
|19,16
|48.603.248
|% 4,36
|
|ADESE
|1,11
|39.022.730
|% 4,72
|
|IHLGM
|1,06
|124.514.956
|% 6,00
|
|ODAS
|1,41
|49.949.875
|% 3,68
|
|BNTAS
|2,73
|19.033.405
|% 4,20
|
|HDFGS
|1,79
|12.318.271
|% 2,87
|
|PGSUS
|35,48
|184.049.977
|% 6,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3092
|8,3509
|% 0,86
|
|Frank
|6,8992
|6,9408
|% 0,55
|
|Riyal
|1,7959
|1,8049
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|21,69
|
|Altın Gr.
|357
|358
|7,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,57
|14,60
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,22
|33,22
|-0,89
|