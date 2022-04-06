***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
06.04.2022 09:28
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/04/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/04/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/07/2021
Açıklama
Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin yürürlüğü 06.04.2022 tarihinde sona erdiğinden adı geçen kurum ile şirketimiz arasında 06.04.2022 tarihinde yenileme sözleşmesi yapılmış olup, bu sözleşme 06.04.2023 tarihine dek yürürlükte olacaktır.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
92,85 98,1 99,48 93 95,21
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016231
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
0
18:0514,7310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0180
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
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14,7466
En Düşük
14,7016
18:0516,0439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 16,1400
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|Önceki Kapanış
|: 16,1400
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16,0840
En Düşük
16,0198
18:05908,89
En Yüksek
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|Açılış
|: 908,91
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|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
912,14
En Düşük
907,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|8,48
|5.013.310
|% 2,05
|
|ESCAR
|34,90
|11.793.968
|% 1,88
|
|AYGAZ
|30,26
|113.854.456
|% 1,68
|
|SNGYO
|6,95
|32.312.151
|% 0,00
|
|LKMNH
|16,53
|5.869.732
|% 0,00
|
|SNGYO
|6,95
|32.312.151
|% 0,00
|
|SRVGY
|87,10
|14.266.195
|% 0,00
|
|USAK
|1,49
|29.171.355
|% 0,00
|
|OZKGY
|8,32
|52.491.835
|% 0,00
|
|JANTS
|64,00
|30.661.207
|% 0,00
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 0,00
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% 0,00
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 0,00
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7251
|14,7310
|% 0,12
|
|Euro
|16,0302
|16,0439
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1639
|19,2600
|% -0,17
|
|Frank
|15,7278
|15,8226
|% -0,35
|
|Riyal
|3,9140
|3,9336
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.919
|1.919
|-4,77
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,26
|24,29
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,39
|