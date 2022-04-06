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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

06.04.2022 09:28
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi


***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
06/04/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
06/04/2023
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
09/07/2021
Açıklama

Şirketimiz ile SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi'nin yürürlüğü 06.04.2022 tarihinde sona erdiğinden adı geçen kurum ile şirketimiz arasında 06.04.2022 tarihinde yenileme sözleşmesi yapılmış olup, bu sözleşme 06.04.2023 tarihine dek yürürlükte olacaktır.

Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu

Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
92,85 98,1 99,48 93 95,21




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016231


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BEYAZ 8,48 5.013.310 % 2,05  
ESCAR 34,90 11.793.968 % 1,88  
AYGAZ 30,26 113.854.456 % 1,68  
SNGYO 6,95 32.312.151 % 0,00  
LKMNH 16,53 5.869.732 % 0,00  
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Frank 15,7278 15,8226 % -0,35  
Riyal 3,9140 3,9336 % -0,02  
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Tam 6.062 6.213 55,57  
Yarım 2.930 3.006 26,87  
Çeyrek 1.470 1.503 13,44  
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