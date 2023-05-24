***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
24.05.2023 18:23
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
19.07.2022
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.07.2022
Davanın Konusu
28.04.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8,9 ve 12 sayılı kararların iptal istemi
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Okan Yazıcı
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2022/543)
Davanın Duruşma Tarihi
24.05.2023
Alınan Karar
Bilirkişi kurulu raporu dosyaya sunulmuştur.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
01.11.2023
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
rkişi kurulu raporu dosyaya sunulmuş olup, yargılama devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153468
BIST
18:054.425
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -46,05
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.524
En Düşük
4.416
18:0519,8936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0369
|Açılış
|: 21,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2000
|
19,9005
En Düşük
19,8142
18:0521,4370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0354
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,8000
|
21,5090
En Düşük
21,3426
18:051.259,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.259,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.269,51
En Düşük
1.258,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|PSDTC
|29,04
|13.344.266
|% 10,00
|
|TLMAN
|48,84
|27.609.601
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,46
|264.613.350
|% -9,98
|
|ONCSM
|81,70
|291.621.967
|% -9,97
|
|MARKA
|23,50
|556.386
|% -9,96
|
|POLTK
|2.545,50
|59.618.230
|% -9,59
|
|BVSAN
|43,74
|248.164.527
|% -7,53
|
|SASA
|50,65
|4.316.714.466
|% 1,30
|
|THYAO
|132,80
|2.880.494.293
|% -1,19
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EUPWR
|77,35
|1.951.010.932
|% -0,90
|
|KCHOL
|72,60
|1.675.386.617
|% -3,33
|
|ISCTR
|10,21
|2.061.120.389
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,17
|1.094.105.796
|% -1,75
|
|ODAS
|5,74
|910.330.121
|% 0,88
|
|YKBNK
|8,71
|959.878.059
|% -1,14
|
|AKBNK
|13,95
|1.395.421.340
|% -3,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8869
|19,8945
|% 0,19
|
|Euro
|21,4210
|21,4406
|% 0,18
|
|Sterlin
|24,5173
|24,6402
|% -0,19
|
|Frank
|21,8979
|22,0298
|% -0,14
|
|Riyal
|5,2882
|5,3147
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.970
|-5,74
|
|Altın Gr.
|1.259
|1.260
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|9.322
|9.564
|3,00
|
|Tam
|9.359
|9.616
|-12,47
|
|Yarım
|4.622
|4.733
|-68,00
|
|Çeyrek
|2.304
|2.359
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|23,19
|23,22
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,81
|14,82
|-0,15
|
|B. Petrol
|78,42
|78,42
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58BVSAN
Yüzde -6.93 oranında düşüşle 44.02 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 256, 138 adet işlem
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17:57SOKM
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 27.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 059, 309 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 283, 866 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 4, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 36, 700.00 milyon TL de
-
17:55DESPC
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 18.13 lira fiyatla işlem gören hissede 687, 693 adet işlem