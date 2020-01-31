***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.01.2020 tarihli özel durum açıklamamızda konu edildiği üzere bağlı ortaklıklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti. (McDonald's Türkiye) sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerin devrine ilişkin açıklamaya ek olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.Hisse devir sözleşmesinde Alıcı taraf olarak belirtilen Birlesik Holding Limited, McDonald's Corporation'ın uzun yıllardır başarılı bir şekilde faaliyet gösteren mevcut bir franchise işletmecisi tarafından İrlanda'da (Türkiye'de McDonald's franchise işletmecisi olmak maksadıyla) yeni kurulan bir şirkettir.Bu satış işlemi ve Alıcı, McDonald's Corporation tarafından onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815832BIST