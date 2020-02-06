***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2020 18:22
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizde Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan İrem Çalışkan Dursun, 31 Ocak 2020 itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Burak Berki atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817484
BIST
18:05122.284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -36,90
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
121.992
18:055,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9900
En Düşük
5,9757
18:056,5770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5706
18:05301,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 1,76
|Açılış
|: 301,25
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,97
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|29,52
|22.780.700
|% 20,00
|
|GYHOL
|30,36
|20.716.220
|% 13,71
|
|OLMIP
|4,47
|22.575.114
|% 13,16
|
|RYGYO
|9,50
|89.644.768
|% 13,10
|
|VESTL
|16,27
|544.138.014
|% 10,08
|
|DOKTA
|64,05
|23.080.547
|% -14,94
|
|KRGYO
|3,21
|16.784.390
|% -8,02
|
|UMPAS
|0,61
|135.692
|% -7,58
|
|SALIX
|7,34
|112.780
|% -7,09
|
|SODSN
|14,00
|76.774
|% -6,67
|
|THYAO
|14,74
|2.525.153.976
|% 0,89
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|SASA
|9,24
|695.777.333
|% -2,33
|
|SISE
|5,59
|683.654.423
|% 1,45
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|ODAS
|2,25
|755.747.044
|% 1,35
|
|CEMAS
|1,24
|288.165.306
|% 1,64
|
|KRDMD
|2,94
|611.550.486
|% 1,38
|
|YKBNK
|3,15
|639.903.989
|% 5,00
|
|TEKTU
|1,76
|312.662.395
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7221
|7,7608
|% -0,31
|
|Frank
|6,1190
|6,1558
|% 0,01
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.563
|1.564
|6,50
|
|Altın Gr.
|301
|301
|1,56
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,03
|
|B. Petrol
|54,83
|54,83
|-0,45
|