***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapan İrem Çalışkan Dursun, 31 Ocak 2020 itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine ise Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Burak Berki atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817484BIST