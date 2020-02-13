***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesi hükmü kapsamında, Şirketimizin hali hazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi şirket sermayemizin %25'ini aşan bir bedel ile yenilenmiştir. Söz konusu poliçenin teminatı 25.000.000 USD tutarındadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818886BIST