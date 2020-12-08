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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.12.2020 18:15



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.01.2020 , 20.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bilindiği üzere bağlı ortaklarımızdan Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti.'nin ("McDonald's", "Anadolu Restoran") sermayesinin %100'ünü temsil eden hisselerin Birlesik Holding Limited şirketine ("Alıcı") satışının yapılması için hisse devir sözleşmesi ("Sözleşme") 30 Ocak 2020 tarihinde imzalanmış ve resmi makamların onayını takiben söz konusu devir işleminin 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü kamuoyu ile paylaşılmıştı.  Alıcı, Sözleşme'nin imzasını müteakip 3 Şubat 2020 tarihinde hisse devri ile ilgili onay almak üzere Rekabet Kurumu'na başvurmuştu. Aradan geçen yaklaşık 7 ay boyunca Rekabet Kurumu'ndan henüz bir onay alınamaması ve Sözleşme süresinin 30 Temmuz 2020 tarihinde sona ermiş olmasından dolayı 20 Ağustos 2020 tarihinde Alıcı ile mevcut Sözleşme'nin süresinin uzatılması ve tadil edilmesine ilişkin ek bir sözleşme imzalanmıştı. Söz konusu süre zarfında, özellikle Nisan ayından itibaren pandemi koşulları nedeniyle restoranların belirli süre kapalı kalmasından ötürü operasyonlar olumsuz etkilenmiş ve dolayısıyla Alıcı'nın talebi doğrultusunda, kapanış günü itibariyle hesaplanacak net finansal borç miktarı uyarınca hisse devir bedeline bir düzeltme yapılması gereği doğmuştur. Taraflar, bu doğrultudaki değişikliği 20 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan ek sözleşmeye yansıtmışlardı . 3 Şubat 2020 tarihinde Alıcı tarafından yapılmış olan Rekabet Kurumu başvurusuna uygunluk kararı verildiği Rekabet Kurumu tarafından 8 Aralık 2020 tarihinde Alıcıya bildirilmiştir. Bununla beraber aradan geçen bu sürede bütün dünyada pandemi koşulları ağırlaşmış ve gerek dünyada gerekse  Türkiye'de yayılımı engellemek için çok sayıda tedbirin alınması gereği doğmuştur. Bunların arasında yer alan sokağa çıkma yasakları , restoranların sadece paket servis ve gel al servis olarak çalışabilmesi gibi kısıtlamalar doğal olarak Anadolu Restoranın çalışma koşullarını olumsuz olarak etkilemiştir. Alıcı taraf , bahsedilen koşulları gözönünde bulundurarak anlaşmadan doğan haklarını kullanarak  kapanış  işleminin belirli bir süre ertelenmesini istemiş ve gelişmelere göre karar vereceğini tarafımıza bildirmiştir.  Bu konuda gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892165


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SNPAM 21,02 4.985.369 % 9,99  
EREGL 13,45 1.170.486.705 % 9,98  
DOBUR 24,74 13.751.686 % 9,96  
CASA 115,00 1.100.565 % 9,94  
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Frank 8,7543 8,8071 % 0,26  
Riyal 2,0761 2,0865 % 0,01  
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Altın Gr. 470 470 2,18  
Cumhuriyet 3.118 3.165 49,00  
Tam 3.102 3.181 46,00  
Yarım 1.499 1.539 22,25  
Çeyrek 752 769 11,13  
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