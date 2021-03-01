***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAktif varlıkları arasında AND Kozyatağı binasının bulunduğu AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. şirketimizin %100 oranındaki hisselerinin, Maher Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş ve Corpus Sigorta A.Ş. şirketleri tarafından satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili taraflarla pay devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki inceleme ve müzakere süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede, pay devir işlemlerinin gerektirebileceği izinler için resmi kuruluş ön başvuruları da dahil, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, hisse devir bedeli'nin 70 milyon TL seviyesinde olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu hisse devir bedeli ilgili şirketin kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan toplam aktifleri ile borç ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi şeklinde hesaplanacaktır.Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914037BIST