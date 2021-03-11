***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 15:24
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun (KVKK) 2016 yılında yürürlüğe girmesini takiben kişisel veriler kapatılarak KAP'ta açıklanmaktadır. KVKK mevzuatına uyum sağlamak ve pay sahiplerimizin kişisel verilerinin erişilebilir olmasının önüne geçmek amacıyla ekte bulunan Hazirun Cetvellerindeki kişisel veriler kapatılarak tekrar KAP'ta yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917275
BIST
15:251.564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.562
15:257,4669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0376
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:258,9459
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:25415,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,14
|Açılış
|: 415,61
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler15:25
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|SANKO
|10,92
|29.118.653
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.337.910
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|BURCE
|28,94
|17.594.470
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KSTUR
|311,00
|671.206
|% -8,39
|
|IZMDC
|2,83
|201.122.360
|% -8,12
|
|KATMR
|4,61
|354.041.920
|% -7,80
|
|SASA
|43,64
|2.436.288.879
|% -6,07
|
|SISE
|7,80
|1.071.975.343
|% 1,43
|
|KOZAL
|128,00
|873.678.589
|% -0,78
|
|GARAN
|9,08
|659.489.293
|% -0,98
|
|EKGYO
|2,39
|531.998.633
|% 0,42
|
|EKGYO
|2,39
|531.998.633
|% 0,42
|
|SISE
|7,80
|1.071.975.343
|% 1,43
|
|DOHOL
|3,47
|472.019.433
|% 2,66
|
|TSKB
|1,72
|189.776.070
|% 0,58
|
|PETKM
|6,23
|517.308.951
|% 0,00
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4628
|7,4669
|% -0,50
|
|Euro
|8,9391
|8,9459
|% -0,11
|
|Sterlin
|10,3812
|10,4333
|% -0,27
|
|Frank
|8,0387
|8,0871
|% 0,13
|
|Riyal
|1,9840
|1,9939
|% -0,38
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|6,09
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|-4,00
|
|Tam
|2.749
|2.819
|-6,01
|
|Yarım
|1.329
|1.363
|-2,90
|
|Çeyrek
|666
|682
|-1,46
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,68
|68,68
|0,78
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:39DZGYO
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 993, 844 adet işlem
-
15:38UMPAS
Yüzde -3.67 oranında düşüşle 1.05 lira fiyatla işlem gören hissede 95, 912 adet işlem
-
15:37IZFAS
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 8.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 883, 569 adet işlem
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 92 kaybederek (% -0.12 ) 1, 647
-
15:36XU100
Endeks 1, 563 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 17, 480.00 milyon TL de