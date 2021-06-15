***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız AND Kartal Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 15.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 106.278.000 TL'lik şirket sermayesinin 18.458.940 TL artırılarak 124.736.940 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Aynı Genel Kurulda eş anlı olarak, şirket sermayesi 117.736.940 TL birikmiş zararları kadar azaltılarak 7.000.000 TL'ye indirilmiştir. Bağlı ortaklığımız sermaye artırımına bağlı olarak elde ettiği nakdin yaklaşık 11,5 milyon TL'lık kısmını Şirketimize olan borçlarının geri ödemesinde kullanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942470BIST