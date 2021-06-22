***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.06.2021 18:36
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız AND Ankara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 22.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 250.000 TL'lik şirket sermayesinin 83.150.000 TL artırılarak 83.400.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Aynı Genel Kurulda eş anlı olarak, şirket sermayesi 83.350.000 TL birikmiş zararları kadar azaltılarak 50.000 TL'ye indirilmiştir. Bağlı ortaklığımız sermaye artırımına bağlı olarak elde ettiği nakdin yaklaşık 48,5 milyon TL'lık kısmını Şirketimize olan borçlarının geri ödemesinde kullanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943622
BIST
18:051.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,33
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.411
En Düşük
1.394
18:058,6582
En Yüksek
|Değişim
|: -1,27%
|| -0,1118
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,6448
18:0510,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,1078
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3108
18:05494,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -8,01
|Açılış
|: 494,80
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
494,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|10,57
|164.709.827
|% 9,99
|
|TKURU
|168,40
|5.964.630
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.616.220
|% 9,98
|
|SEKFK
|6,62
|27.726.096
|% 9,97
|
|ISKPL
|30,08
|56.176.574
|% 9,94
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|MERIT
|16,94
|1.703.527
|% -9,89
|
|UTPYA
|22,06
|2.977.186
|% -7,23
|
|AYCES
|72,70
|4.061.609
|% -6,31
|
|IDGYO
|6,27
|2.159.476
|% -5,43
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|GARAN
|8,32
|879.104.902
|% 1,59
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|BERA
|14,95
|551.568.962
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,15
|546.405.526
|% 0,94
|
|YKBNK
|2,20
|440.495.932
|% 1,85
|
|BOBET
|5,65
|1.035.666.006
|% -9,89
|
|HALKB
|5,27
|636.976.187
|% 6,04
|
|THYAO
|14,76
|1.667.281.419
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6461
|8,6582
|% -1,27
|
|Euro
|10,3328
|10,3493
|% -1,03
|
|Sterlin
|12,0433
|12,1037
|% -1,15
|
|Frank
|9,3918
|9,4484
|% -1,30
|
|Riyal
|2,3002
|2,3118
|% -1,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-4,97
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-8,01
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,80
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|-0,13
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|0,04
|