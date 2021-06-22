***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız AND Ankara Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin 22.06.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 250.000 TL'lik şirket sermayesinin 83.150.000 TL artırılarak 83.400.000 TL'ye çıkartılmasına karar verilmiştir. Aynı Genel Kurulda eş anlı olarak, şirket sermayesi 83.350.000 TL birikmiş zararları kadar azaltılarak 50.000 TL'ye indirilmiştir. Bağlı ortaklığımız sermaye artırımına bağlı olarak elde ettiği nakdin yaklaşık 48,5 milyon TL'lık kısmını Şirketimize olan borçlarının geri ödemesinde kullanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943622BIST