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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.08.2021 18:36



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İştirakimiz Çelik Motor Ticaret A.Ş. bünyesinde saatlik araç kiralama faaliyeti olan Moov hizmet işletmesi kayıtlı değerleriyle ve kısmi bölünme yoluyla Çelik Motor Ticaret A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulan Moov Dijital Ulaşım Çözümleri Ticaret A.Ş.'ye (MOOV) devredilmiş olup bölünme işlemi 17.08.2021 tarihinde tescil edilmiştir. MOOV, inovatif olarak saatlik ve esnek süreli araç paylaşım platformu olarak geliştirilen bir dijital ulaşım şirketidir.  26.07.2021 tarihinde yapılan KAP açıklamamızda ortaklık da dâhil olmak üzere işbirliği yapmak üzere görüşmelere başlandığı belirtilmişti.  Bu kapsamda MOOV'un sermayesini temsil eden payların %75'inin Getir Perakende Lojistik A.Ş.'ne satılmasına yönelik olarak Getir Perakende Lojistik A.Ş. ile bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili tarafla pay devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki inceleme ve ilgili devir ve ortaklık sözleşmelerinin hazırlanması süreci başlatılmıştır.  Bu çerçevede, pay devir işlemlerinin gerektirebileceği izinler için resmi kuruluş ön başvuruları da dâhil, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre MOOV'un sermayesini temsil eden payların %75'inin devir bedeli, 16.000.000 USD tutarı üzerine MOOV'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın %75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacaktır.  Konu ile ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959413


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