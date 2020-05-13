AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|DENGE
|1,87
|1.384.875
|% 10,00
|AYES
|3,19
|46.086
|% 10,00
|IZTAR
|8,36
|1.100.117
|% 10,00
|IDEAS
|4,29
|908.232
|% 10,00
|YBTAS
|7.863,70
|574.050
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,5057
|8,5484
|% -0,55
|Frank
|7,1545
|7,1976
|% -0,48
|Riyal
|1,8517
|1,8610
|% -0,28
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|7,82
|Altın Gr.
|384
|384
|1,01
|Cumhuriyet
|2.471
|2.515
|4,10
|Tam
|2.543
|2.580
|4,10
|Yarım
|1.241
|1.261
|2,00
|Çeyrek
|621
|631
|1,00
|Gümüş.Ons
|15,43
|15,47
|0,01
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|-0,00
|B. Petrol
|29,30
|29,30
|-0,68
Seans Raporu
- 17:57ECZYT Yüzde 9.97 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 705, 746 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, VAKBN
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TOASO, KRDMD
- 17:55XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 608, 11 artarak (% 0.65 ) 93, 577
- 17:55 Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRDMD, SODSN, EGCYH, SAFKR, TACTR, TKURU, IZTAR, KERVN, AYES, EMNIS