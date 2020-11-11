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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.11.2020 18:19
GÜNCEL HABERLER


Evet
2 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 3,52 14,12 14,87 6.160.000 Evet
3 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 3,88 15,56 16,51
4 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021
5 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021
6 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021
7 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022
8 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12 Ağustos 2020 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %3,52 olarak duyurulan TRSYAZI52216 ISIN Kodlu tahvilin ikinci kupon ödemesi 11 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887995


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KLGYO 2,57 142.724.250 % 26,40  
MARTI 3,19 34.982.597 % 10,00  
KUTPO 37,62 147.920.643 % 10,00  
ETILR 4,51 1.248.138 % 10,00  
ALCAR 169,40 54.323.140 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.864 1.865 -8,35  
Altın Gr. 469 469 -21,65  
Cumhuriyet 3.152 3.200 -145,00  
Tam 3.136 3.217 -146,45  
Yarım 1.516 1.556 -70,84  
Çeyrek 760 778 -35,42  
Gümüş.Ons 24,19 24,22 0,08  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,23  
B. Petrol 44,42 44,42 0,81  
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