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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.08.2021 16:47



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSYAZI52216 ISIN Kodlu tahvilin beşinci kupon faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYAZI52216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 2,56 10,27 10,67 4.480.000 Evet
2 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 3,52 14,12 14,87 6.160.000 Evet
3 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 3,88 15,56 16,51 6.790.000 Evet
4 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 3,84 15,4 16,32 6.720.000 Evet
5 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 4,53 18,17 19,44 7.927.500 Evet
6 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 4,77 19,13 20,57
7 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022
8 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 11 Mayıs 2021 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %4,53 olarak duyurulan TRSYAZI52216 ISIN Kodlu tahvilin beşinci kupon ödemesi 11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957296


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MARKA 5,06 3.117.876 % 10,00  
DOBUR 17,83 3.311.831 % 9,99  
DERIM 10,58 18.756.264 % 9,98  
VKING 6,29 13.073.979 % 9,97  
KLKIM 14,06 251.264.502 % 9,93  
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Sterlin 11,9422 12,0021 % 0,77  
Frank 9,3421 9,3984 % 0,78  
Riyal 2,2979 2,3094 % 0,63  
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Altın Gr. 483 483 5,58  
Cumhuriyet 3.218 3.266 48,00  
Tam 3.202 3.283 47,64  
Yarım 1.548 1.588 23,05  
Çeyrek 776 794 11,52  
Gümüş.Ons 23,41 23,44 0,08  
Gümüş Gr. 6,50 6,51 0,05  
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