***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSYAZI52216 ISIN Kodlu tahvilin beşinci kupon faiz ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.05.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYAZI52216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 2,56 10,27 10,67 4.480.000 Evet2 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 3,52 14,12 14,87 6.160.000 Evet3 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 3,88 15,56 16,51 6.790.000 Evet4 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 3,84 15,4 16,32 6.720.000 Evet5 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 4,53 18,17 19,44 7.927.500 Evet6 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 4,77 19,13 20,577 09.02.2022 08.02.2022 09.02.20228 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 11 Mayıs 2021 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %4,53 olarak duyurulan TRSYAZI52216 ISIN Kodlu tahvilin beşinci kupon ödemesi 11 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957296BIST