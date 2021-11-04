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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

04.11.2021 16:42



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSYAZI52315 ISIN Kodlu tahvilin ikinci kupon faiz ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.05.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYAZI52315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 5,277 21,1659 22,9078 15.830.999,99 Evet
2 04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 5,1085 20,4901 22,1207 15.325.500 Evet
3 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022
4 05.05.2022 04.05.2022 05.05.2022
5 04.08.2022 03.08.2022 04.08.2022
6 03.11.2022 02.11.2022 03.11.2022
7 02.02.2023 01.02.2023 02.02.2023
8 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.05.2021 tarihinde ihraç edilen 300.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSYAZI52315 ISIN kodlu tahvili için 2. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 2. Kupon ödemesine ilişkin faiz %5,1085 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974777


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Yarım 1.782 1.828 29,30  
Çeyrek 894 914 14,65  
Gümüş.Ons 23,89 23,93 0,40  
Gümüş Gr. 7,48 7,49 0,19  
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