***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSYAZI52315 ISIN Kodlu tahvilin üçüncü kupon faiz ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 04.05.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYAZI52315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışın Tamamlanma Tarihi 04.05.2021Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 05.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 5,277 21,1659 22,9078 15.830.999,99 Evet2 04.11.2021 03.11.2021 04.11.2021 5,1085 20,4901 22,1207 15.325.500 Evet3 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 4,2579 17,0785 18,2047 12.773.699,99 Evet4 05.05.2022 04.05.2022 05.05.20225 04.08.2022 03.08.2022 04.08.20226 03.11.2022 02.11.2022 03.11.20227 02.02.2023 01.02.2023 02.02.20238 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2023 03.05.2023 04.05.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 06.05.2021 tarihinde ihraç edilen 300.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSYAZI52315 ISIN kodlu tahvili için 3. Kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 3. Kupon ödemesine ilişkin faiz %4,2579 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999317BIST