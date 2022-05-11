***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSYAZI52216 ISIN Kodlu tahvilin 8. Kupon ve Anapara ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 11.05.2022Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSYAZI52216Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 2,56 10,27 10,67 4.480.000 Evet2 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 3,52 14,12 14,87 6.160.000 Evet3 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 3,88 15,56 16,51 6.790.000 Evet4 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 3,84 15,4 16,32 6.720.000 Evet5 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 4,53 18,17 19,44 7.927.500 Evet6 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 4,77 19,13 20,57 8.347.500 Evet7 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 4,5 18,05 19,31 7.875.000 Evet8 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 5,14 20,62 22,26 8.995.000 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 175.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. AAA 27.01.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 9 Şubat 2022 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %5,14 olarak duyurulan TRSYAZI52216 ISIN Kodlu tahvilin sekizinci kupon ve anapara ödemesi 11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029432BIST