***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.05.2022 18:44
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSYAZI52216 ISIN Kodlu tahvilin 8. Kupon ve Anapara Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 11.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSYAZI52216
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 13.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 175.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020 2,56 10,27 10,67 4.480.000 Evet
2 11.11.2020 10.11.2020 11.11.2020 3,52 14,12 14,87 6.160.000 Evet
3 10.02.2021 09.02.2021 10.02.2021 3,88 15,56 16,51 6.790.000 Evet
4 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 3,84 15,4 16,32 6.720.000 Evet
5 11.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 4,53 18,17 19,44 7.927.500 Evet
6 10.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 4,77 19,13 20,57 8.347.500 Evet
7 09.02.2022 08.02.2022 09.02.2022 4,5 18,05 19,31 7.875.000 Evet
8 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 5,14 20,62 22,26 8.995.000 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.05.2022 10.05.2022 11.05.2022 175.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş. AAA 27.01.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 9 Şubat 2022 tarihli açıklamasında kupon faiz oranı %5,14 olarak duyurulan TRSYAZI52216 ISIN Kodlu tahvilin sekizinci kupon ve anapara ödemesi 11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029432
BIST