***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi 4.6963 Bağımsız Üye DeğilKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiTALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği 0.0000015 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Enerji Şirketleri Koordinatörü Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici YK Üyeliği Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye DeğilTEVFİK BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye DeğilRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiRASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Bağımsız Üye Değil Riskin erken tespiti komitesi üyesiUĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı?nın Yönetim Kurulu Başkanı Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi SAMUMED Bioteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıFATMA ASLI BAŞGÖZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Whıte&Case kıdemli ortak Bağımsız Üye Riskin erken tespiti komitesi başkanıALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiMEHMET ERCAN KUMCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841828BIST