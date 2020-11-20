***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı/Üyesi Evet 1 Bağımsız Üye DeğilKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye DeğilTALİP ALTUĞ AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 1.85 Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiTUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Enerji Şirketleri Koordinatörü Enerji Şirketleri Koordinatörü, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Evet 1.85 Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA ALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil YK Üyeliği Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye DeğilTEVFİK BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Nuh Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ARGE Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiRASİH ENGİN AKÇAKOCA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Riskin erken tespiti komitesi üyesiUĞUR BAYAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi WWF Türkiye, Doğal Hayatı Koruma Vakfı?nın Yönetim Kurulu Başkanı Tekfen Teknoloji Yatırım ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi SAMUMED Bioteknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite ÜyesiMEHMET ERCAN KUMCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761551 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite BaşkanıİZZET KARACA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 20.11.2020 İcrada Görevli Değil - Yönetim Kurulu Üyesi - Sütaş, Enfaş, Tarfaş, Anadolu Grubu şirketleri Evet - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889338BIST