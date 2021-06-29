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***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.06.2021 18:21



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. KIA MARKALI MOTORLU ARAÇLARIN İHRACATI, DAĞITIMI VE PAZARLAMASI VE MOTORLU ARAÇ KİRALAMA OPERASYONLARI 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. ENDUSTRIEL MOTOR ÜRETİMİ VE TRAKTÖR SATIŞI 31.900.000,00 31.900.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU ELEKTRONİK ALETLER PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. GAYRİFAAL 50.000,00 498,72 TRY 1,00 BAĞLI ORTAKLIK
ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL,JOHANN FABER VE FABER CASTELL MARKALARI ALTINDA YAZI GEREÇLERİNİN ÜRETİMİ 23.625.000,00 13.439.211,00 TRY 56,89 BAĞLI ORTAKLIK
ÜLKÜ KIRTASİYE TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ADEL'İN ÜRÜNLERİNİN VE DİĞER İTHAL EDİLEN KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN DAĞITIMI 1.800.000,00 1.238.662,53 TRY 68,81 BAĞLI ORTAKLIK
EFESTUR TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş. SEYAHAT VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİ 120.000,00 120.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ,İNTERNET VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMETİ 8.460.000,00 8.367.553,57 TRY 98,91 BAĞLI ORTAKLIK
OYEX HANDELS GmbH GRUP'TA KULLANILAN ÇEŞİTLİ MALZEMELERİN ALIM SATIMI 2.500.000,00 2.500.000,00 EUR 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU RESTORAN İŞLETMELERİ LTD.ŞTİ ZİNCİR RESTORAN İŞLETMECİLİĞİ 22.134.950,00 22.134.950,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. GAYRİFAAL 1.000.000,00 1.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. ELEKTRİK ENERJİSİ VE/VEYA KAPASİTESİNİN TOPTAN SATIŞI İLE DOĞRUDAN SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞI 3.300.000,00 3.300.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. SİGORTA ACENTELİĞİ 2.000.000,00 2.000.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ,İLETİMİ VE DAĞITIM TESİSLERİNİN KURULMASI,İŞLETİLMESİ 228.700.000,00 140.627.630,00 TRY 61,49 BAĞLI ORTAKLIK
AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 50.000,00 50.000,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. GAYRİMENKUL ALIMI,SATIMI VE KİRALANMASI 7.000.000,00 5.540.250,50 TRY 79,15 BAĞLI ORTAKLIK
MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. PERAKENDECİLİK 498.750.145,00 498.750.145,00 TRY 100,00 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. BİRA,GAZLI GAZSIZ ALKOLSÜZ İÇECEK ÜRETİMİ,ŞİŞELENMESİ VE DAĞITIMI 592.105.263,00 254.891.156,86 TRY 43,05 BAĞLI ORTAKLIK
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ISUZU MARKA ARAÇLARIN ÜRETİMİ,SATIŞI 84.000.000,00 46.535.401,12 TRY 55,40 BAĞLI ORTAKLIK
ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ELEKTRİK ÜRETİMİ 372.600.000,00 124.200.000,00 TRY 33,33 İŞ ORTAKLIKLARI
TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş. HER TÜRLÜ ELEKTRİK MOTORLU ARACIN GELİŞTİRİLMESİ, ÜRETİMİ VE TİCARETİ 996.774.000,00 229.258.020,00 TRY 23,00 İŞ ORTAKLIKLARI
Not: Tabloda sadece AG Anadolu Grubu Holding?in doğrudan payı bulunan şirketlerin listesi verilmektedir doğrudan ve dolaylı paylar dikkate alınarak tespit edilen tüm bağlı ortaklık, iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklarımızın listesine finansal tablo ilgili dipnotlarından güncel olarak ulaşılabilir. TRY




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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FADE 22,44 65.352.054 % 10,00  
PKENT 2.585,90 5.832.091 % 10,00  
GEDIK 7,93 13.663.182 % 9,99  
MAALT 194,80 29.942.699 % 9,99  
AYCES 68,30 2.961.470 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6980 8,6996 % -0,39  
Euro 10,3132 10,3309 % -0,64  
Sterlin 11,9810 12,0410 % -0,59  
Frank 9,3711 9,4276 % -0,75  
Riyal 2,3144 2,3260 % -0,31  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 11,13  
Altın Gr. 496 496 1,41  
Cumhuriyet 3.255 3.305 -4,00  
Tam 3.240 3.321 -5,97  
Yarım 1.566 1.607 -2,89  
Çeyrek 785 803 -1,45  
Gümüş.Ons 26,03 26,06 0,28  
Gümüş Gr. 7,29 7,31 0,06  
B. Petrol 75,00 75,00 0,72  
Seans Raporu 18:05
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