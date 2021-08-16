***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
16.08.2021 19:28
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2021
Karar Sayısı
40
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi tarafından onaylanmış, 01 Ocak 2021 - 30 Haziran 2021 dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan sınırlı denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları ektedir. 1-30.06.2021 tarihli konsolide finansal tabloların tarafımızca incelendiğini, 2- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, 3- Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların, Şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde gösterdiği ve Şirketimizin finansal durumunu ve karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu, beyan ederiz. Saygılarımızla, Mehmet Ercan KUMCU Ali Galip YORGANCIOĞLU Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Onur Çevikel Volkan Harmandar Mali İşler Başkanı (CFO) Mali İşler Koordinatörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958430
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|2.007.637
|% 10,00
|
|EUHOL
|3,52
|28.510.868
|% 10,00
|
|KSTUR
|226,60
|512.113
|% 10,00
|
|IZFAS
|6,82
|4.567.442
|% 10,00
|
|KZBGY
|18,50
|314.763.392
|% 9,99
|
|IDEAS
|45,90
|13.145.957
|% -10,00
|
|KGYO
|6,98
|41.951.643
|% -9,94
|
|DAGI
|3,83
|91.278.655
|% -9,88
|
|PRZMA
|4,57
|9.526.655
|% -7,49
|
|UZERB
|33,80
|298.675
|% -7,30
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|THYAO
|12,61
|886.879.674
|% 1,53
|
|GENIL
|15,87
|885.313.845
|% 7,74
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|YKBNK
|2,54
|582.197.878
|% 2,01
|
|GARAN
|9,40
|1.550.749.139
|% 1,40
|
|ODAS
|1,38
|212.865.937
|% 2,22
|
|AKBNK
|5,64
|741.120.089
|% 2,92
|
|TRGYO
|3,91
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|% 7,71
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
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|8,4549
|% -0,73
|
|Euro
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|9,9906
|% -0,61
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|11,7327
|% -0,86
|
|Frank
|9,2370
|9,2927
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2488
|2,2601
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|7,71
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|3.227
|3.275
|-10,00
|
|Tam
|3.207
|3.288
|-13,03
|
|Yarım
|1.550
|1.591
|-6,30
|
|Çeyrek
|778
|795
|-3,15
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,01
|
|B. Petrol
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|69,53
|-1,06
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