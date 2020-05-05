GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

05.05.2020 18:15
GÜNCEL HABERLER



***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda    30.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçimi yapılan yeni Yönetim Kurulu üyelikleri sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulan    1.     Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Mehmet Ercan Kumcu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Ali Galip Yorgancıoğlu'nun,    2.     Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Uğur Bayar'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Bilgin, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yılmaz Argüden, ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Mehmet Çolakoğlu'un    3.     Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Fatma Aslı Başgöz'ün, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Rasih Engin Akçakoca ve Yönetim Kurulu Üyesi Talip Altuğ Aksoy'un seçilmelerine,  mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842763


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:0598.738
Değişim :  -0,11% |  -104,72
Açılış :  99.634  
Önceki Kapanış :  98.842  
En Yüksek
99.791 En Düşük
97.880
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 27,06 4.594.680 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
MEGAP 2,75 742.653 % 10,00  
UZERB 3,19 247.683 % 10,00  
FRIGO 13,09 357.675 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7988 8,8429 % 0,70  
Frank 7,2556 7,2993 % -0,15  
Riyal 1,8816 1,8910 % 0,69  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Gr. 387 388 2,32  
Cumhuriyet 2.481 2.538 13,10  
Tam 2.558 2.600 13,40  
Yarım 1.240 1.271 6,60  
Çeyrek 622 636 3,20  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 0,06  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru