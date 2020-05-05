***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda 30.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçimi yapılan yeni Yönetim Kurulu üyelikleri sonrasında, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda oluşturulan 1. Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Mehmet Ercan Kumcu'nun, Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Ali Galip Yorgancıoğlu'nun, 2. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Uğur Bayar'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Bilgin, Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yılmaz Argüden, ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Mehmet Çolakoğlu'un 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Fatma Aslı Başgöz'ün, Riskin Erken Saptanması Komite üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi Rasih Engin Akçakoca ve Yönetim Kurulu Üyesi Talip Altuğ Aksoy'un seçilmelerine, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842763BIST