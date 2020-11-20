***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.11.2020 09:19
***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sn. Fatma Aslı Başgöz'ün vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Sn. İzzet Karaca'nın atanmasına karar vermiştir. Buna ek olarak, Sn. Fatma Aslı Başgöz'ün vefatı nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. İzzet Karaca'nın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889324
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|SKBNK
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|145.129.003
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|KRDMD
|4,86
|411.381.601
|% -0,21
|
|YKBNK
|3,07
|257.766.798
|% -1,29
|
|GARAN
|9,51
|735.315.976
|% -0,11
|
|EKGYO
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|100.689.593
|% 0,52
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|1.864
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|2,86
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|3.062
|-85,00
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|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
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|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
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