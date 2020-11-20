***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AGHOL*** AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 30.04.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sn. Fatma Aslı Başgöz'ün vefatı nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine, yapılacak ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere, Sn. İzzet Karaca'nın atanmasına karar vermiştir. Buna ek olarak, Sn. Fatma Aslı Başgöz'ün vefatı nedeniyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığı'na Sn. İzzet Karaca'nın seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889324BIST