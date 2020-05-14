***AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
14.05.2020 17:12
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
18/03/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Tahvil
ISIN Kodu
TRSYAZI52216
Nominal Değer (TL)
175.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/05/2020
Vadesi (Gün)
728
İtfa Tarihi
11/05/2022
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845012
BIST
17:3999.186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -973,14
|Açılış
|: 100.008
|
|Önceki Kapanış
|: 100.159
|
100.381
En Düşük
98.494
17:396,9564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0190
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9832
En Düşük
6,9512
17:397,5276
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5599
En Düşük
7,5089
17:39387,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 1,84
|Açılış
|: 387,08
|
|Önceki Kapanış
|: 385,24
|
388,36
En Düşük
383,31
BIST En Aktif Hisseler
|CMBTN
|71,50
|15.442.922
|% 10,00
|
|YAPRK
|10,34
|7.900.563
|% 10,00
|
|TLMAN
|11,88
|27.517.749
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.337.564
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,06
|11.337.564
|% 10,00
|
|POLTK
|125,10
|618.393
|% -10,00
|
|ALKIM
|15,77
|383.184.851
|% -9,99
|
|DOBUR
|11,35
|20.035.968
|% -9,99
|
|RTALB
|43,06
|129.648.102
|% -9,99
|
|GLRYH
|20,04
|57.128.214
|% -9,97
|
|ASELS
|29,24
|1.598.016.696
|% 2,02
|
|ECILC
|5,88
|1.253.310.119
|% -1,34
|
|GARAN
|7,70
|697.311.565
|% -2,53
|
|SASA
|9,24
|456.553.747
|% 1,54
|
|SELEC
|9,02
|456.470.702
|% -6,14
|
|ECILC
|5,88
|1.253.310.119
|% -1,34
|
|IEYHO
|0,63
|106.516.951
|% 5,00
|
|KRDMD
|2,48
|356.535.688
|% 1,64
|
|IHLGM
|1,14
|153.827.886
|% -2,56
|
|CEMAS
|1,05
|140.205.038
|% -2,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4628
|8,5052
|% -0,55
|
|Frank
|7,1234
|7,1664
|% -0,30
|
|Riyal
|1,8447
|1,8539
|% -0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|14,62
|
|Altın Gr.
|388
|388
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.537
|18,70
|
|Tam
|2.566
|2.603
|19,30
|
|Yarım
|1.252
|1.273
|9,40
|
|Çeyrek
|626
|636
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,71
|15,75
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,52
|0,02
|
|B. Petrol
|30,08
|30,08
|0,89
|
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17:51XU100
Endeks 99, 048 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 13, 258.00 milyon TL de