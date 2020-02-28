***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2020 14:26
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822719
BIST
15:02106.367
En Yüksek
|Değişim
|: -3,67%
|| -4.051,29
|Açılış
|: 99.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.418
|
107.760
En Düşük
99.332
15:026,2305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1750
|
6,2574
En Düşük
6,1998
15:026,8534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0317
|Açılış
|: 6,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7670
|
6,9146
En Düşük
6,8179
15:02325,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,39
|Açılış
|: 325,91
|
|Önceki Kapanış
|: 326,22
|
329,34
En Düşük
324,38
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|26,84
|13.807.485
|% 16,02
|
|OYAYO
|3,85
|25.241.883
|% 13,91
|
|EPLAS
|15,35
|114.629
|% 9,96
|
|MEMSA
|0,37
|1.365.407
|% 8,82
|
|NIBAS
|7,00
|27.133
|% 7,69
|
|BUCIM
|3,44
|1.320.297
|% -10,42
|
|YBTAS
|4.221,00
|29.547
|% -10,00
|
|UFUK
|3,70
|66.167
|% -9,98
|
|AVGYO
|1,54
|42.012.154
|% -9,94
|
|YONGA
|9,08
|32.061
|% -9,92
|
|THYAO
|11,81
|1.201.810.344
|% -2,80
|
|ASELS
|27,90
|848.092.800
|% -0,29
|
|GARAN
|9,64
|385.272.797
|% -5,40
|
|YKBNK
|2,34
|216.882.898
|% -4,49
|
|ODAS
|1,99
|215.557.985
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,40
|165.172.120
|% -4,76
|
|IHLGM
|1,23
|140.506.598
|% -4,65
|
|ODAS
|1,99
|215.557.985
|% -2,45
|
|THYAO
|11,81
|1.201.810.344
|% -2,80
|
|YKBNK
|2,34
|216.882.898
|% -4,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9884
|8,0284
|% 0,22
|
|Frank
|6,4111
|6,4497
|% 0,62
|
|Riyal
|1,6529
|1,6612
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.629
|1.630
|-7,62
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|2.158
|2.191
|-17,00
|
|Tam
|2.146
|2.199
|-19,41
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-9,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|50,67
|50,67
|-1,06
|
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