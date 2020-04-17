***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.04.2020 10:42
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838839
BIST
13:2798.307
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 2.057,45
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.433
En Düşük
97.601
13:276,9037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0411
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,9015
13:277,4748
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0585
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4723
13:27375,43
En Yüksek
|Değişim
|: -2,17%
|| -8,34
|Açılış
|: 375,52
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
374,99
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.272.947
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|294.848
|% 10,00
|
|INFO
|5,19
|14.021.882
|% 9,96
|
|QNBFB
|52,00
|1.105.156
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,88
|23.150.217
|% 9,91
|
|TSPOR
|4,41
|9.680.545
|% -10,00
|
|MERIT
|13,95
|8.463
|% -10,00
|
|EPLAS
|13,75
|65.305
|% -8,33
|
|YONGA
|10,60
|23.307
|% -6,61
|
|IDGYO
|3,40
|7.185.216
|% -5,56
|
|PGSUS
|51,45
|1.117.731.481
|% 3,06
|
|THYAO
|10,55
|532.217.347
|% 3,84
|
|ASELS
|27,36
|423.832.691
|% 2,63
|
|GARAN
|8,53
|397.875.971
|% 3,39
|
|AKBNK
|5,83
|377.627.610
|% 3,19
|
|KARSN
|1,46
|155.866.448
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,67
|71.557.652
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,01
|162.774.813
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,08
|82.563.871
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,83
|377.627.610
|% 3,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5799
|8,6229
|% -0,52
|
|Frank
|7,0990
|7,1418
|% -0,41
|
|Riyal
|1,8379
|1,8471
|% -0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.686
|-32,12
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-6,76
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.474
|-49,70
|
|Tam
|2.490
|2.549
|-47,40
|
|Yarım
|1.209
|1.239
|-24,90
|
|Çeyrek
|607
|620
|-12,40
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,15
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|28,29
|28,29
|0,47
|