***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2021 10:12
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976150
BIST
11:421.617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,93
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.618
En Düşük
1.605
11:429,7299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0523
|Açılış
|: 9,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7329
En Düşük
9,6593
11:4211,2860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0636
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:42570,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,89
|Açılış
|: 570,51
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:41
|TSPOR
|6,18
|24.840.770
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,68
|70.787.564
|% 7,79
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,23
|19.675.892
|% 6,82
|
|ERSU
|4,64
|30.276.334
|% -9,90
|
|INVEO
|28,88
|7.948.161
|% -8,61
|
|AKFGY
|5,49
|18.874.387
|% -7,26
|
|KARYE
|13,41
|111.143.388
|% -7,13
|
|GEREL
|5,58
|22.204.422
|% -5,42
|
|SISE
|9,30
|1.166.957.439
|% 3,68
|
|PETKM
|6,87
|867.877.104
|% 0,73
|
|THYAO
|18,32
|791.772.835
|% 1,50
|
|GARAN
|10,75
|717.743.333
|% -0,28
|
|YKBNK
|3,12
|705.141.831
|% 2,63
|
|YKBNK
|3,12
|705.141.831
|% 2,63
|
|SISE
|9,30
|1.166.957.439
|% 3,68
|
|PETKM
|6,87
|867.877.104
|% 0,73
|
|ODAS
|1,50
|127.993.440
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,13
|146.943.580
|% 1,43
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7247
|9,7296
|% 0,54
|
|Euro
|11,2803
|11,2874
|% 0,58
|
|Sterlin
|13,1536
|13,2195
|% 0,48
|
|Frank
|10,6033
|10,6672
|% 0,48
|
|Riyal
|2,5857
|2,5986
|% 0,49
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,30
|
|Altın Gr.
|570
|571
|2,89
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.752
|3.846
|0,65
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|0,31
|
|Çeyrek
|910
|930
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,63
|0,01
|
|B. Petrol
|83,83
|83,83
|0,40
|