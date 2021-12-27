***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.12.2021 10:02
***AGHOL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AGHOL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AGHOL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986279
BIST
11:541.925
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 33,70
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.899
11:5411,2933
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 0,3019
|Açılış
|: 11,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
11:5412,7791
En Yüksek
|Değişim
|: 2,73%
|| 0,3396
|Açılış
|: 12,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
11:54657,60
En Yüksek
|Değişim
|: 3,02%
|| 19,27
|Açılış
|: 657,60
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler11:52
|ISKPL
|5,39
|37.149.758
|% 10,00
|
|SMART
|5,63
|3.354.670
|% 9,96
|
|NIBAS
|13,15
|25.947.758
|% 9,95
|
|ADEL
|29,64
|3.638.089
|% 9,94
|
|BAGFS
|17,36
|6.528.232
|% 9,87
|
|DOBUR
|64,80
|704.311
|% -10,00
|
|ROYAL
|3,22
|105.890
|% -9,80
|
|RODRG
|17,58
|2.376.995
|% -7,42
|
|UZERB
|32,90
|90.804
|% -7,27
|
|SONME
|31,00
|351.757
|% -6,06
|
|THYAO
|21,06
|945.653.447
|% -0,28
|
|GARAN
|11,77
|869.392.862
|% 0,43
|
|EREGL
|28,96
|764.693.912
|% 2,04
|
|SASA
|50,70
|715.547.096
|% 6,51
|
|SISE
|13,89
|701.237.271
|% 0,65
|
|YKBNK
|3,63
|453.092.989
|% 2,83
|
|GARAN
|11,77
|869.392.862
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,24
|160.207.312
|% 0,90
|
|ODAS
|1,38
|81.680.022
|% 0,73
|
|KRDMD
|9,66
|521.401.815
|% 2,44
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2623
|11,2834
|% 2,66
|
|Euro
|12,7330
|12,7774
|% 2,72
|
|Sterlin
|15,1179
|15,1938
|% 2,86
|
|Frank
|12,2524
|12,3262
|% 2,87
|
|Riyal
|3,0031
|3,0182
|% 2,91
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,35
|
|Altın Gr.
|657
|657
|18,76
|
|Cumhuriyet
|4.455
|4.522
|-212,00
|
|Tam
|4.436
|4.553
|64,33
|
|Yarım
|2.144
|2.202
|31,12
|
|Çeyrek
|1.075
|1.101
|15,55
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,71
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|8,26
|8,27
|0,13
|
|B. Petrol
|75,75
|75,75
|-0,04
|